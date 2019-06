Otros 35.000 euros caen en Segovia, esta vez por la Quiniela Administración de lotería número 10 en el barrio de Nueva Segovia. / Antonio de Torre El afortunado selló un boleto de trece aciertos en una jornada en la que no hubo ni de quince ni de catorce EL NORTE Segovia Lunes, 3 junio 2019, 13:40

La racha de afortunados por los juegos de azar en la provincia no para. Si no es el Euromillones, es la Lotería Nacional o la ONCE. Esta vez, la varita de la fortuna se ha posado sobre un apostante segoviano que en la Quiniela de esta semana ha atinado trece resultados. Ese trece no solo n no ha sido gafe, sin que le ha dado suerte a este jugador, que desde la noche del domingo tiene 35.000 euros más en su cuenta.

Según los datos de Loterías y Apuestas del Estado, el premio se ha quedado en la capital. Al menos, ha sido en la ciudad del Acueducto donde se ha sellado el boleto ganador con esos trece aciertos. Además, hay otros dos jugadores más agraciados en España con los que comparte el premio. La fortuna la ha vendido la administración número 10, situada en la calle Vicente Alexandre del barrio de Nueva Segovia.

La jornada 59 de la Quiniela se quedó sin acertantes de primera categoría, es decir, del pleno al quince; la combinación de resultados tampoco ha arrojado afortunados con catorce aciertos, por lo que le bote acumulado para la siguiente jornada es de 1,2 millones de euros.

No ha pasado no una semana desde que algún agraciado de la zona de Sepúlveda se embolsara 175.000 euros gracias al cupón de la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Cinco boletos, cada uno con un premio de 35.000 euros, dejaron ese buen pellizco en vísperas además de que el cupón del sorteo de este domingo 2 de junio luciera una imagen del teatro Juan Bravo.

Más suculentos por las cantidades repartidas fueron los premios vendidos en la Administración de Lotería número 3 de la capital segoviana. Dos Euromillones en apenas un mes, entre abril y mayo. En total, cerca de medio millón de euros de dos tacadas. La Lotería Nacional tampoco ha ignorado la racha segoviana y el mes pasado repartió 30.000 euros en Carbonero el Mayor.