El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Imagen de archivo de una mujer en una sede de Adoratrices, entidad que combate la prostitución. Óscar Costa

Más de 200 mujeres ejercen la prostitución en clubes o pisos clandestinos de Segovia

La congregación de religiosas Adoratrices atiende unas 40 usuarias en la provincia para favorecer su reinserción en la sociedad

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:18

Comenta

La prostitución existe en Segovia. No hay una estadística que permita conocer el número exacto de mujeres -y también niñas- que pueden encontrarse en esta ... situación en la provincia, pero el Gobierno calcula que son más de doscientas las víctimas de esta práctica ligada a la explotación sexual. Es una realidad escondida, pero tangible. La congregación de religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad ha acompañado a unas 40 usuarias para favorecer su reinserción en la sociedad después de sufrir esta problemática. La mayoría de ellas son vulnerables y, en ocasiones, se ven obligadas a optar por esta vía al cargar con importantes responsabilidades familiares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  2. 2 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pueblo de León
  3. 3

    «Locura» por el restaurante Martín Quiroga: hasta 21 horas de cola para conseguir reserva
  4. 4

    Así será la Ciudad de la Justicia que Valladolid estrenará en 2029
  5. 5 La Policía Local recoge una culebra que una mujer encontró entre sus sábanas
  6. 6

    El chalé de la familia Aragón en el paseo de España
  7. 7 Los más ricos de Castilla y León: cuatro salmantinos y tres segovianos lideran la lista Forbes
  8. 8

    La demolición interior del hotel Felipe IV para su rehabilitación crea un angosto túnel para peatones en Gamazo
  9. 9

    Leroy Merlin implanta su nuevo modelo de tienda de proximidad en plena calle de Santiago
  10. 10

    Así será La Claretería: sidrería al estilo vasco, pero con productos de Palencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Más de 200 mujeres ejercen la prostitución en clubes o pisos clandestinos de Segovia

Más de 200 mujeres ejercen la prostitución en clubes o pisos clandestinos de Segovia