Algo más de 200 comercios de Segovia participarán en la campaña de tarjetas monedero

Un total de 207 comercios de la ciudad se han incorporado a la campaña de tarjetas monedero Impulsa Comercio Segovia 2025, iniciativa municipal en colaboración ... con la Cámara de Comercio destinada a dinamizar el sector comercial local. La cifra, que podría elevarse hasta 214 o 218 una vez resueltas las revisiones pendientes, representa un incremento del 20% en relación con la última edición de bonos comercio, en la que participaron 179 establecimientos, en palabras del alcalde de Segovia, José Mazarías. «Es un comienzo muy prometedor que refleja el interés del tejido empresarial segoviano por esta herramienta de apoyo», dijo ayer el regidor.

El proceso de adhesión concluyó el martes pasado, con 214 solicitudes. No obstante, siete de ellas están en fase de revisión por posibles incongruencias administrativas, con un plazo de cinco días para correcciones. Dos casos resultan insalvables: uno porque el comercio está radicado en Palazuelos, fuera del ámbito geográfico requerido (Segovia capital y barrios incorporados), y otro por superar los 10 empleados, límite establecido en las bases para priorizar pymes. «Estamos ante una respuesta masiva que supera expectativas», precisó Mazarías.

Según consta en el Registro de Comercio de la Junta de Castilla y León, Segovia capital cuenta con 707 comercios registrados, lo que significa que el 30% de ellos se ha sumado a la campaña. La diversidad sectorial es uno de los aspectos más destacados: el epígrafe mayoritario es moda, calzado y complementos, seguido de alimentación, peluquería y salud. También participan establecimientos de juguetes y entretenimiento (incluidas papelerías y librerías), artículos para el hogar, telefonía, electrodomésticos, joyería, ferretería, recambios, muebles y material de construcción. «Este amplio abanico convierte la iniciativa en un verdadero dinamizador para todo el comercio segoviano», señaló el alcalde, que calificó el programa como «de éxito probado».

La campaña, con un presupuesto total de 350.000 euros –de los que 296.500 proceden de subvención directa y el resto para operativa y promoción–, permitirá emitir 11.860 tarjetas de 50 euros cada una. Los usuarios abonarán solo 25 euros, pues el Ayuntamiento cubre la otra mitad. Las tarjetas no son recargables, pero a partir del 24 de noviembre y hasta el 7 de diciembre se podrán adquirir unidades adicionales si se ha agotado el crédito inicial, siempre a nombre del mismo titular.

El periodo de compra y uso se extenderá del 10 de noviembre al 7 de diciembre. Mazarías anima a los segovianos a participar: «Es una oportunidad para apoyar el comercio local y reactivar la economía tras las dificultades recientes». Para facilitar la identificación, los comercios adheridos lucirán un logotipo distintivo en fachadas y escaparates, y su listado completo estará disponible a partir de este jueves en las webs de la Cámara de Comercio de Segovia y del Ayuntamiento.

En cuanto a la distribución de las tarjetas, el Ayuntamiento reserva un cupo prioritario para mayores de 65 años. Mañana, 31 de octubre, arranca el plazo exclusivo para este colectivo, que podrá recoger las tarjetas físicas en la sede de la Cámara de Comercio en horario de 8:00 a 14:30 y de 16:00 a 18:30, hasta el 7 de noviembre. Posteriormente, del 7 al 24 de noviembre, se abrirá el acceso al público general en el mismo lugar y horario. Como novedad, se ofrece una modalidad virtual accesible desde ya a través de la web www.impulsacomercioSegovia.es. Allí, los interesados podrán abonar los 25 euros mediante pasarela de pago con tarjeta bancaria, siguiendo las instrucciones detalladas en la plataforma. «Es un sistema ágil y seguro para que nadie se quede fuera».