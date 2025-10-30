El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Comercio de Segovia. Antonio de Torre

Algo más de 200 comercios de Segovia participarán en la campaña de tarjetas monedero

Desde este viernes, los mayores de 65 años pueden retirar las tarjetas físicas en la sede de la Cámara

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:44

Comenta

Un total de 207 comercios de la ciudad se han incorporado a la campaña de tarjetas monedero Impulsa Comercio Segovia 2025, iniciativa municipal en colaboración ... con la Cámara de Comercio destinada a dinamizar el sector comercial local. La cifra, que podría elevarse hasta 214 o 218 una vez resueltas las revisiones pendientes, representa un incremento del 20% en relación con la última edición de bonos comercio, en la que participaron 179 establecimientos, en palabras del alcalde de Segovia, José Mazarías. «Es un comienzo muy prometedor que refleja el interés del tejido empresarial segoviano por esta herramienta de apoyo», dijo ayer el regidor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pueblo de Valladolid aplaza los festejos taurinos de este fin de semana por la dermatosis nodular contagiosa
  2. 2

    Irrumpe en mitad de clase y amenaza al profesor por «romperle» una ventana de su casa
  3. 3

    Ingresan en el Zambrana dos menores por atracar a golpes y navajas a tres personas
  4. 4

    Una queja por ruidos deriva en una reyerta multitudinaria con cuchillos en Barrio Belén
  5. 5

    El Portugalete ridiculiza al Real Valladolid y le echa de la Copa
  6. 6 El Supremo confirma la anulación de la ordenanza que suprimió carriles bus y bici en Valladolid
  7. 7

    La Encina reabrirá en un mes de la mano de los cocineros de La Tercia
  8. 8 Tiendas y supermercados que abren en Valladolid el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos
  9. 9 Dos heridos en una colisión entre una furgoneta y un coche junto al Paseo de Zorrilla
  10. 10

    Carnero afirma que el fallo del Supremo no tendrá repercusión al aplicarse ya una nueva ordenanza de movilidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Algo más de 200 comercios de Segovia participarán en la campaña de tarjetas monedero

Algo más de 200 comercios de Segovia participarán en la campaña de tarjetas monedero