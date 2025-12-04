Los 116 puntos de un equipo 'disfrutón' que gana anotando

El Cochinillo Segoviano ha encontrado su fórmula para ganar en la Primera Nacional. Su entrenador, David González, utiliza el término 'disfrutón' para resumir al estilo ... más ofensivo de su grupo, el equipo más anotador con 735 puntos en nueve jornadas –un promedio de 81,6 por encuentro–, 84 más que el siguiente. Un estilo cimentado en el físico para encadenar una posesión tras otras y correr todo el rato de un lado a otro de la pista. Y en el acierto en los triples. Esa conjunción de factores desembocó el sábado en un festín de 116 puntos ante el Club Baloncesto Soria, que solo pudo sumar 51. Se trata de la mayor anotación de toda la temporada en la categoría, la guinda a un mes de noviembre perfecto. Y la sexta victoria seguida de un equipo que está empatado en la segunda plaza con un balance de 7-2, a un solo triunfo del liderato.

Hace no tanto era más fácil encontrar a El Cochinillo en el otro lado de la película, encajando marcadores abultados, su rutina en su primer año en la competición, en el que perdió sus 28 partidos. Para anotar 116 puntos tienen que darse todos los factores. Empezando por un rival de la zona baja que llegó a Segovia con dos victorias. El estilo de juego hizo el resto. «Nosotros este año jugamos a muchísimas posesiones, no hay más secreto», subraya González. Cuando el rival les permite correr, como fue el caso, puede caer un festín. Ese ritmo alto se construye a través de posesiones más cortas en estático –unos 14 segundos donde otros equipos están por encima de los 20, cerca de agotar el reloj de posesión de 24– y buscar atajos cuando se puede. Es clave el primer pase tras coger un rebote ofensivo para lanzar el contragolpe. También la habilidad para reanudar el juego lo antes posible tras encajar una canasta, algo que tiene un efecto desmoralizante en el rival.

Esa anotación alta se cimenta con el acierto en triples, pues el equipo está por encima del 30%, una cifra notable en la categoría. «Todos los tiros librados de tres los hacemos, nos interesa más que acabar canastas de dos puntos debajo del aro, es estadística pura y dura. Y tuvimos la fortuna de que este fin de semana entraron muchos». Es posible porque cuando juegan en la pintura y reciben falta, también anotan más del 70% en tiros libres. Y las defensas no pueden llegar a todo: o tapan la pintura para evitar canastas fáciles y se exponen al triple o salen a por la tiradora y dejan grietas debajo de su aro. «Nos encontramos cómodos en ese juego. Este es excepcional, pero estamos casi siempre por encima de los 75. Son anotaciones muy altas para ser femenino y esta categoría».

Ante el Soria llevaban ya 62 puntos al descanso. Pese a la victoria en el bolsillo, en una plantilla amplia de 12 jugadoras cada minuto cuenta para ganarse el puesto y nadie baja los brazos. «Eso a nosotros también nos da una percepción de qué tenemos realmente. No sé si acabaremos ascendiendo, pero en los equipos importantes tienen que aportar todas». La contrapartida de esta pasión por el ataque está en la defensa: ningún otro de los nueve primeros encaja más de 600 puntos –las segovianas llevan 604–, pero las cuentan salen. «Jugando a este ritmo podemos estar más intensos en defensa y permitir a las jugadoras algún fallo. Si vas a robar bolas y no lo consigues tienes que pagar esa multa, pero un equipo muy anotador va al intercambio de canastas. Gana el que más porcentaje tenga. El nuestro es alto y los equipos no están acostumbrados a jugar a ese ritmo». Y razona: «El baloncesto se ha vuelto muy estadístico. Si un equipo juega a 68 puntos es más fácil que si juegas por encima de esa cifra ganes». Más canastas con menos balón. «Si lo llevamos al fútbol, nuestro porcentaje de posesión es un 30 o un 40% más bajo que el rival».

Una apuesta que funciona porque la plantilla es compatible. «Yo he entrenado a equipos en los que teníamos que jugar a basket control. El secreto es jugar a lo que tienes. Los entrenadores nos obcecamos muchas veces en jugar a nuestro ideal. Con esta plantilla, sabíamos que teníamos que correr mucho y ser muy físicas». Por eso el trabajo de pista y el de gimnasio van unidos. «Yo puedo decir a mi preparador físico que quiero jugar a corre, que si hace un test a principio de temporada en el que me dice que me olvide, pues tendría que jugar a otra cosa». Otra piedra más hacia la profesionalización de las categorías a las que aspiran. «Afinamos muchísimo. Uno de nuestros picos de exigencia era Eloy Villanueva y esa semana no nos salimos del guion ni un centímetro».

La victoria en casa del campeón (69-80) reivindicó al equipo como aspirante. «El año pasado con quedamos a las puertas. Tenemos una plantilla para soñar. Dando este golpe de autoridad, marcas como nos ve el rival. Y somos un equipo que tiene en mente ascender». Están ahí, posicionadas entre los cuatro primeros puestos, que dan derecho a pelear una larga carrera por el ascenso a Liga Femenina 2. Lo harán con su estilo, llevando al sentido más literal la idea de meter más puntos que el rival.