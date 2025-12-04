El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Jugada del último partido disputado por el Cochinillo Segoviano. Gómez Casado

Los 116 puntos de un equipo 'disfrutón' que gana anotando

El Cochinillo Segoviano, el conjunto que más puntos tiene en Primera Nacional, gracias a su acierto en el triple y a una plantilla física, es ya tercero con seis triunfos seguidos

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:48

El Cochinillo Segoviano ha encontrado su fórmula para ganar en la Primera Nacional. Su entrenador, David González, utiliza el término 'disfrutón' para resumir al estilo ... más ofensivo de su grupo, el equipo más anotador con 735 puntos en nueve jornadas –un promedio de 81,6 por encuentro–, 84 más que el siguiente. Un estilo cimentado en el físico para encadenar una posesión tras otras y correr todo el rato de un lado a otro de la pista. Y en el acierto en los triples. Esa conjunción de factores desembocó el sábado en un festín de 116 puntos ante el Club Baloncesto Soria, que solo pudo sumar 51. Se trata de la mayor anotación de toda la temporada en la categoría, la guinda a un mes de noviembre perfecto. Y la sexta victoria seguida de un equipo que está empatado en la segunda plaza con un balance de 7-2, a un solo triunfo del liderato.

