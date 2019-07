FÚTBOL - Segunda B Zubiri: «El grupo II es bastante difícil y Unionistas se tendrá que adaptar sin perder la identidad» Gorka Etxeberria posa con Zubiri, nuevo jugador de Unionistas. / Manuel Laya El nuevo central del equipo charro señala al ser cuestionado sobre el listón que le deja Admonio que «me gusta mucho trabajar, soy ambicioso y no doy nada por perdido, creo que con el trabajo todo sale para arriba» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 16 julio 2019, 12:48

Unionistas CF de Salamanca ha presentado esta mañana a uno de sus nuevos fichajes para la temporada 2019-2020, el central navarro derecho Íñigo Zubiri, jugador con un amplio currículum en Segunda B a pesar de su juventud (24 años) y que la pasada temporada militó en la UP Langreo donde disputó un total de 33 partidos, 32 de ellos como titular. El director de fútbol. Gorka Etxeberria, ha señalado en su presentación que «Zubiri es un central, muybuscado por nosotros. Es una posición que nos daba muchos dolores de cabeza por la salida de Admonio para sustituirlo adecuadamente. Hemos sido celosos en el perfil que buscábamos y no hemos parado hasta encontrarlo y conseguirlo. Queríamos un central con experiencia pero que sobre todo fuera polivalente y dinámico y lo tenemos».

El nuevo defensa de Unionistas explicó sobre sus características de juego que «me favorece la rapidez, el juego aéreo y la polivalencia. Me gusta jugar de central, también he jugado de lateral y el año pasado incluso de pivote. Mi posición habitual es la de central pero estoy a disposición del entrenador y donde él quiera yo voy a jugar. He hablado poco con el entrenador, en el recibimiento que tuvimos y me parece una persona maravillosa y muy cercana».

Su llegada a Unionistas se debe por «el interés que tuvo el club y luego el club en sí, que es muy familiar y cercano, que es lo que realmente me gusta». Sobre la afición, Zubiri afirmó que ya se vio sorprendido por el recibimiento en el inicio de la pretemporada y «es algo que muy positivo. Me han hablado muy bien de ella, cercana que siempre anima».

El nuevo central fue cuestionado sobre el alto listón que le deja Admonio, traspasado al CD Numancia de Segunda División la pasada temporada, y Zubiri dijo que «me gusta mucho trabajar, soy ambicioso y no doy nada por perdido. Creo que con el trabajo todo sale para arriba».

Zubiri ya conoce el grupo II, en el que ha sido incluido Unionistas para la próxima temporada, y el jugador del equipo charro señala que «estoy acostumbrado a jugar en ese grupo, es un grupo bastante difícil ya que el fútbol vasco y navarro es mucho de disputa y juego directo. Tendremos que adaptarnos sin perder nuestra identidad».