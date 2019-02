BALONCESTO - LEB Plata Zubillaga: «El trabajo y el último mes me hacen ser optimista para pensar en la salvación del CB Tormes» Jandro Zubillaga, durante un partido del CB Tormes. / MARIA SERNA El entrenador del equipo salmantino, que arrancará colista la segunda parte de la Liga, cree que necesitarán «7-8 victorias» en doce partidos para llegar al objetivo JUANJO GONZÁLEZ Salaamanca Martes, 19 febrero 2019, 12:28

La Antigua CB Tormes ya tiene rivales para la segunda fase de la LEB Plata, en la que tratará de evitar el descenso a la Liga EBA y para ello tendrá que quedar entre los seis primeros conjuntos de un grupo de doce del que parte como colista tras el mal balance que arrastra de la primera fase de la competición. El técnico del equipo salmantino, que descansa unos días en Barcelona antes de volver a comandar los entrenamientos del CB Tormes -la competición se reanuda el día 27- analiza así la lucha por evitar el descenso.

- Ya hay rivales, ¿qué le parece el grupo a primera vista?

- Bueno, a algún rival ya lo conozco por donde vengo yo (es catalán) y son equipos que están en una situación como la nuestra, con mejores o peores dinámicas y algunos se han reforzado para dar el último empujón. Un gran punto va a ser jugar y ganar en casa y afrontando lo que queda relativizando todo al máximo.

- ¿Qué le ha pasado al equipo para terminar colista en la primera fase de la Liga?

- Sobre todo que al ser un equipo vinculado y siendo la juventud la base del equipo, somos el segundo con Baskonia más joven de toda la LEB Plata, y coincidienndo esto y con diferentes presupuestos y maneras de jugar, vemos que Baskonia y nosotros somos los dos últimos y que el vinculado al Joventut en LEB Oro y al Barça son penúltimo y antepenúltimo. Es decir, que esta situación suele pasar a los jóvenes. Si a eso le juntas que no hemos tenido suerte con las lesiones, más los errores que podamos tener desde el banquillo, es un cúmulo de circunstancias que no ayudan. Pero sabemos lo que somos y hay que luchar por mantener el proyecto y con la máxima ilusión posible.

- Son doce finales, ¿le ha dado tiempo a culcular cuántas victorias necesita el CB Tormes para salvarse?

- Los cuentos de la lechera... pero creo que ganando 7-8 partidos podría ser posible. Pero no me he sentado a ver dónde hay que ganar (ríe).

- Es decir, que hay que ganar fuera de casa algo que el equipo no ha hecho en todo el curso.

- Sí, hay que ganar fuera de casa. Ahora ya descansaremos la noche antes fuera y eso creo que nos ayudará un poco. Fuera no somos capaces de afrontar cuando la situación esta mal.. hemos podido ganar unos 7-8 partidos que al final se han escapado por momentos de fortuna.

- Seguro que es optimista, pero ¿qué le hace concebir esperanzas de que el equipo se puede salvar?

- El trabajo y que en el último mes, aunque los resultados no lo digan a excepción de Juaristi, hemos competido todos incluso fuera con gente que está luchando por subir a LEB Oro. Y al rival directo en casa, Ávila, le ganamos hasta el basketaverage. Espero que podamos tener una dinámica para trabajar con las mínimas bajas posibles y que eso nos ayude a poder ganar partidos. Queremos trabajar en las mejores opciones.

- ¿Le preocupan los viajes largos?

- Solo relativamente, porque si podemos descansar la noche antes el jugador puede estar más centrado. Espero que emocionalmente estemos tranquilos y afrontemos los partidos con garantías de poder ganar desde el convencimiento.

- ¿Ha mejorado el equipo con la llegada de los últimos tres jugadores?

- Es evidente que en los entrenamientos sí, pero nunca han jugado en España y necesitan también un periodo de adaptación. Confiamos en que tras estos primeros partidos nos puedan dar su mejor versión ahora.