Los zombies volverán a invadir la Guijuelo el próximo 6 de octubre María Jesús Moro y Penélope Sánchez durante la presentación de la actividad / WORD GUIJUELO La concejala de Cultura, María Jesús Tejedor, ha presentado la II edición de la 'Survival Zombie' que baja el precio de entrada a 15 euros REDACCIÓN / WORD Guijuelo Miércoles, 12 septiembre 2018, 11:57

Guijuelo se convertirá, de nuevo, el próximo 6 de octubre en el escenario de una invasión zombie. Ambientado en la época, el juego conservará vinculaciones con la primera edición que tenía lugar el pasado año y que se ambientaba en el Guijuelo de primeros del siglo XX. Así lo destacaba la concejala de Cultura, Mª Jesús Moro Tejedor, quien junto a Penélope Sánchez, responsable de la empresa organizadora del evento, World Real Games (WRG), presentaba los detalles de la segunda edición de la 'Survival Zombie'.

«La gran aceptación de la primera edición nos lleva a repetir esta propuesta diferente, de ocio alternativo que mezcla gincana, teatro interactivo y deporte», apuntaba la concejala, recalcando «que se trata de una actividad en la que se fomentan valores como el compañerismo, al trabajarse en equipo». «Se crea un ambiente muy especial», afirmaba Moro Tejedor.

La actividad, que ya ha celebrado 200 ediciones en España, Latinoamérica y Europa, se dirige a mayores de 10 años y cuenta con un importante elenco de profesionales en su desarrollo. Aunque el escenario del juego se extenderá a todo el municipio, los jugadores deben pasar antes de empezar por el punto de control o check-in (que volverá a estar en el Centro Cultural) para recibir un mapa, una cartilla de sellos y una 'braga' verde. Además, intercambiarán sus entradas por los objetos necesarios para poder seguir el juego. A partir de ahí, deben afrontar los retos y huir de los muertos vivientes para llegar al final vivos. Si son atrapados, el juego continúa como zombie porque en el punto de control habrá un equipo de maquilladores y caracterizadores profesionales. «Son siete horas de juego vivo en las que se fomenta el ocio sano», apuntaba Penélope Sánchez, quien recalcó que se trata «de una experiencia nueva que mete a los jugadores en una película de zombies».

«En la primera edición mucha gente viene a probar, pero las segundas ediciones suelen ser todo un boom, pues la gente ya conoce en qué consiste el juego», añadía, asegurando que desde la organización se espera superar los 600 participantes del pasado año. «Queremos llenar Guijuelo de zombies y supervivientes», añadía.

Las entradas se podrán adquirir por internet y también en el Centro Cultural y en la Biblioteca Pública Municipal David Hernández de Guijuelo. Este año los precios serán más bajos «gracias a la colaboración del Ayuntamiento y para celebrar que es nuestro sexto aniversario», explicaba Penélope Sánchez, quien destacaba que la venta anticipada que se mantendrá hasta el 15 de septiembre será de 15 euros mientras que después el precio será de 20 euros.

«Estamos seguros de que la gente va a volver a disfrutar, y que no se confíen pues aunque se utilizarán algunos puntos que serán los mismos del año pasado, habrá muchas sorpresas», añadía, recordando que durante el desarrollo del evento existirán fuerzas de seguridad que evitarán incidentes y que los no participantes «podrán estar tranquilos, pues los actores no interactuarán con ellos», sentenciaba Sánchez.