ATLETISMO La VI Vuelta Pedestre a Salamanca también quiere atraer este año a los más jóvenes atletas Agustín Pérez, Enrique Sánchez Guijo y José Luis de la Prieta, en la presentación de la prueba. / MANUEL LAYA El precio es de 10 euros y gratis para la categorías menores en una prueba que tendrá tres recorridos en función de las categorías: uno de 5.000 metros, otro de 1.500 metros y un tercero de 600 metros JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 13 noviembre 2018, 14:31

La VI Vuelta Pedestre llega este año a su sexta edición en Salamanca, una cita que se desarrollará el próximo día 25 de noviembre y que está incluida en el calendario autonómico de la Federación de Atletismo de Castilla y León.

El concejal de Deportes, Enrique Sánchez-Guijo, junto al presidente del Club Atlético Salamanca-Caja Rural, José Luis de la Prieta, y el director comercial de Caja Rural, Agustín Pérez, han presentado hoy los detalles de la prueba que alcanza su VI edición y que tendrá un recorrido de 5 kilómetros, con salida y llegada en La Alamedilla, junto al pabellón municipal. Con el desarrollo de la carrera los organizadores quieren recuperar la esencia de la antigua vuelta pedestre que se realizaba en Salamanca en la década de los 60.

Enrique Sánchez-Guijo, en el transcurso de la presentación, ha animado a todas las personas a participar a la vez que ha recordado el apoyo del Ayuntamiento de Salamanca a este tipo de iniciativas porque fomentan la transmisión de los valores del deporte entre todas las edades.

En este sentido, se ha referido a que resulta una satisfacción la participación de los más jóvenes y niños, explicando que gracias al citado apoyo del Ayuntamiento pueden inscribirse gratuitamente. El concejal de Deportes, además, ha señalado que para la Concejalía de Deportes es una prioridad que cada vez haya más niños haciendo deporte desde una edad temprana.

La prueba cuenta con tres recorridos en función de las categorías: uno de 5.000 metros y salida a las 11:00 horas para las categorías sub 16, sub 18, sub 20, sub 23, sénior y veteranos; otro de 1.500 metros, con salida a las 12:00 horas, para las categorías sub 14 y sub 12; y un tercero de 600 metros, con salida a las 12:20 horas, para las categorías sub 10 y sub 8.

El circuito urbano de los 5.000 metros discurrirá por la calle Alamedilla, Paseo de Canalejas, Plaza de España, avenida Mirat, Puerta Zamora, Paseo de Carmelitas, Paseo de San Vicente, Paseo del Desengaño, Glorieta de los Milagros, Paseo de San Gregorio, Paseo del Rector Esperabé (giro de 180 grados sin entrar en la Glorieta Ciudad de Brujas), San Pablo, Arroyo de Santo Domingo, Gran Vía, Paseo de Canalejas y calle Alamedilla hasta la meta.

El plazo de inscripción ya está abierto y finalizará el 23 de noviembre o hasta completar el cupo de inscripción que está fijado en 700 atletas. Las inscripciones se pueden formalizar de modo presencial en Deportes 'Chache' (calle Bermejeros, 52-54) o a través del enlace habilitado en la página web de la prueba www.orycronsport.com. La cuota de inscripción será de 10 euros para los 5.000 metros y gratuita para los participantes de los recorridos de 1.500 y 600 metros.

Trofeos y premios

En cuanto a los trofeos, los organizadores han detallado que se entregarán a los tres primeros de la categoría general (masculina y femenina), a los tres primeros de cada categoría de edad (masculina y femenina / cadete, juvenil, junior, promesa y sénior), a los ocho primeros de las categorías menores (masculina y femenina / prebenjamín, benjamín, alevín e infantil) y obsequio a los veteranos. Respecto a los premios en metálico, se otorgará un premio de 200 euros al primero de la general (masculino y femenino), de 150 euros al segundo (masculino y femenino), de 100 euros al tercero (masculino y femenino), de 75 euros al cuarto y quinto clasificado de la general (masculino y femenino), y de 50 euros del puesto 6º al 10º (sin distinción de categoría).

Asimismo, al paso por el ecuador de la prueba –en el kilómetro 2,5, en el Paseo de San Gregorio, en las cercanías del Puente Romano), Caja Rural de Salamanca otorgará un premio de 100 € al primer atleta masculino y femenino en cruzarlo.