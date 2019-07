Fútbol - Segunda B La vuelta al mundo en desplazamientos La plantilla de Unionistas, antes de iniciar uno de sus desplazamientos la temporada pasada / LAYA Los viajes de ida y vuelta de Unionistas CF, CD Guijuelo y Salamanca CF UDS fuera de casa suman 40.114 kilómetros y la circunferencia de la tierra es de 40.066 ISIDRO L. SERRANO SALAMANCA Domingo, 14 julio 2019, 12:11

Los tres equipos salmantinos del renovado Grupo II de Segunda División B serán los que más kilómetros tendrán que recorrer a lo largo de la temporada de los 20 que integran el grupo.

Aunque no parece que el País Vasco, Navarra y La Rioja están a grandes distancias de Salamanca, lo cierto es que entre Unionistas de Salamanca CF, Salamanca CF UDS y Guijuelo recorrerán entre los tres más de 40.000 kilómetros a lo largo de la temporada, contando los viajes de ida y vuelta. Nada más y nada menos que los mismo, un poquito más en realidad, que los kilómetros que recorrería una persona si diese la vuelta al mundo siguiendo la línea que marca el ecuador de la tierra. 40.114 recorrerán los equipos salmantinos y 40.066 tiene la circunferencia de la tierra.

El Grupo II estaría formado por los ocho clubes vascos (Bilbao Athletic, Barakaldo, Amorebieta, Real Unión, Leioa, Arenas, Alavés B y Real Sociedad B), los tres navarros (Izarra, Tudelano y Osasuna B); los tres riojanos (Calahorra, Haro y UD Logroñés) y los seis de Castilla y León (Unionistas, Cultural, Guijuelo, Burgos, Salamanca CF y Valladolid B).

En más perjudicado es el CD Guijuelo, la localidad que se encuentra más al sur de la provincia, que solo en los viajes de ida a las distintas localidades recorrerá 7.317 kilómetros .

De los 19 desplazamientos que deberá llevar a cabo el Guijuelo, cuatro, los que deberá realizar a Irún (524 kilómetros), Tudela (516), San Sebastián (505) y Pamplona, para jugar con el Osasuna B (502), superan los 500 kilómetros de viaje de ida. Otros nueve, en los restantes enfrentamientos con los equipos vascos, navarros y riojanos, salvo el del Haro Deportivo que se queda en 382 kilómetros, superarán los 400 kilómetros.

Como es normal, los viajes para enfrentarse a los equipos de Castilla y León, son los más cortos. Apenas 51 kilómetros para ir y otros tantos para volver se desplazará el equipo chacinero para visitar la capital salmantina para enfrentarse a Unionistas CF y al Salamanca CF UDS.

El segundo viaje más corto será a Valladolid, que se encuentra a 172 kilómetros de Guijuelo. Algo más largos son los desplazamientos a Burgos (297 kilómetros) y a León para enfrentarse a la Cultural y Deportiva Leonesa (257).

En definitiva, que los jugadores, el cuerpo técnico y los aficionados que quieran desplazarse a ver a su equipo en los partidos fuera de casa deben hacerse a la idea de que se van a pasar en la carretera muchas horas para recorrer los 14.634 kilómetros que entre viajes de ida y vuelta realizará el Guijuelo a lo largo de la temporada 2019-2020.

Algo parecido, mínimamente aliviado por los 51 kilómetros de menos que realizarán en cada uno de los viajes (102 por desplazamiento), le sucederá a Unionistas de Salamanca CF y a Salamanca CF UDS.

Cada uno hará 6.370 kilómetros (casi mil menos que el Guijuelo) repartidos en los 19 viajes de ida desde la capital salmantina hasta las localidades donde juegan sus rivales.

La diferencia con Guijuelo, hace que ninguno de sus 19 desplazamientos pase de 500 kilómetros, pero diez de ellos si superarán los 400, y solo la ida, hay que insistir.

Para hacer evidente la desventaja de los equipos salmantinos en cuanto a los kilómetros que deberán recorrer a lo largo de la temporada, baste decir que el siguiente equipo que más kilómetros recorrerá será la Cultural Leonesa, que se queda en 5.829. Ya muy de lejos, el Valladolid B, será el quinto equipo más viajero con 4.800 kilómetros, 2.500 menos que el CD Guijuelo. Además, solo el Tudelano y la Real Sociedad B superarán los 4.000 kilómetros, y por muy poco, el resto, tendrán viajes de ida que en su conjunto andarán entre los 3.900 y los 3.000 kilómetros, salvo el Haro Deportivo y el Alavés B, que serán los menos viajeros, con 2.985 y 2.962 kilómetros en viajes hasta el resto de las localidades respectivamente.

En definitiva, que la diferencia entre el que más kilómetros recorrerá, el CD Guijuelo, y el que menos, el Alavés B, es de nada más y nada menos que 4.355 Kilómetros, solo de ida.

No es de extrañar, por tanto, que a los equipos salmantinos no les haya gustado mucho este cambio del Grupo I (en el que estaban encuadrados con los equipos madrileños o gallegos) al Grupo II, ya que el gasto en desplazamientos se incrementará notablemente y no solo porque recorrerán muchos más kilómetros, sino porque en el caso de los equipos vascos, suelen jugar muchos de sus partidos por la mañana, con lo que los equipos salmantinos deberán en muchos casos dormir allí la noche anterior, lo que subirá aún más el gasto de los clubs.