«Veo voluntad para salvar la unidad, pero la Foniatría tiene que reconocerse » Joseba Gorospe Médico - Responsable de la Unidad de Foniatría y Logopedia del hospital La solución provisional ha sido un contrato de seis meses en lo que estudian opciones para poder salvar una unidad que se ha ido «desmantelando» EVA CAÑAS / WORD Salamanca Domingo, 21 octubre 2018, 12:29

El médico responsable de la Unidad de Foniatría y Logopedia del Complejo Asistencial de Salamanca, Joseba Gorospe, ha pasado en tan solo unos horas de ir a recoger su carta de cese en el área de Personal del hospital, a recibir una llamada del subdirector médico para comunicarle que le hacían un contrato de seis meses en lo que buscaban una solución definitiva.

Detrás de esta decisión puede estar la presión social ejercida desde la Asociación de Padres de Niños Sordos de Salamanca (ASPAS), que el jueves inicio una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org, llegando casi a las 20.000 en apenas tres días. El doctor Gorospe confirmaba ayer que el viernes recibió la llamada del subdirector médico del hospital, «y me dijo que estaban buscando una solución». Pero es consciente que hace una semana le decían «que no había solución», y que perdía su plaza de la Unidad de Foniatría por el concurso de traslados, al estar de interino y adscrita a Urgencias como Medicina de Familia. La razón era que había sido solicitada por otro profesional para ese otro servicio.

En un primer momento le dijeron que era hasta difícil hacerle un contrato de tres meses, el actual que había sido ampliado un mes finalizada el 15 de noviembre, «y ahora dicen que uno de seis meses provisional hasta que encuentren la solución». Entre las opciones, Joseba Gorospe apuesta por la creación del perfil profesional de Foniatría dentro de Medicina Familiar y Comunitaria, «y poder hacer una plaza que quede fuera de Urgencias porque sino cada concurso de traslados que haya, algunos nos quedamos fuera, y la Unidad de Foniatría no es la única, lo mismo pasa en Cuidados Paliativos, entre otros».

El actual médico responsable admite que ve voluntad, «pero yo voy a seguir para adelante porque mi experiencia no es muy buena, y la intención general de la salud pública se nota que no va en apoyo de la atención a la patología de la comunicación, no solo en este hospital, sino general, las unidades de Foniatría y Logopedia no avanzan en los hospitales». Desde que se conociese el anuncio de su cese ha recibido el apoyo de numerosos colectivos, entre los que destaca el de ASPAS, «ha sido potente, y siguen recogiendo firmas, además de inundar todos los buzones de quejas de la administración de los hospitales, y se están moviendo mucho», relata.

Joseba Gorospe reitera en que la Unidad de Foniatría ha sido durante mucho tiempo un servicio de referencia para toda España, cuando dependía del Insalud y no estaba transferida la competencia a las comunidades, «y luego lo fuimos de Castilla y León, hasta el momento actual que es compartido con el hospital Río Hortega de Valladolid», aunque muchos pacientes siguen llegando desde fuera de Salamanca e incluso de Castilla y León.

Después de estos acontecimientos, este profesional defiende la creación de un área de capacitación específica, «pero como no se mueve nada desde hace siglos, y lo mismo pasa con las categorías profesionales, solo queda la opción más sencilla que es el perfil profesional de Fo