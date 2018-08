FÚTBOL - Segunda B Vivancos: «Vengo a este club para que sigamos creciendo juntos» Vivi posa con la camiseta de su nuevo equipo en el Helmántico. / MANUEL LAYA El nuevo centrocampista del CF Salmantino señala que «he hecho toda la pretemporada con el UCAM así que físicamente me encuentro bien» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Viernes, 17 agosto 2018, 18:36

El Salamanca CF UDS ha presentado esta tarde a Alberto Vivancos conocido como 'Vivi', mediocentro de 24 años procedente del UCAM de Murcia, el último fichaje por el momento para su primer equipo de Segunda B, el CF Salmantino. El jugador ha señalado que «realmente mi posición siempre ha sido la de mediocentro defensivo, aunque varias veces he tenido que jugar de central. Vengo para aportar equilibrio en el centro del campo, no tengo mucha llegada, soy más posicional y estar tácticamente bien colocado y juego aéreo».

Sobre el equipo apuntó que «tengo algún excompañero aquí, también al míster, aunque también es cierto que como nuevo club conocía poco. Me acuerdo de cuando el Girona jugó aquí en Segunda. Conocía poco la ciudad y al club pero como tengo excompañeros aquí enseguida me han puesto al día. Me convencieron muy rápido».

«He hecho toda la pretemporada con el UCAM, he jugado todo lo posible, así que he tenido regularidad absoluta, así que físicamente me encuentro bastante bien», añadió al ser cuestionado sobre la cercanía del inicio liguero.

Vivi también tuvo palabras para el entrenador José Miguel Campos, al que ya conocía y del que dijo que «le gusta tener al equipo muy compacto, que no tenga fisuras, que defensivamente esté firme, y que luego en ataque le gusta proponer fútbol, llegar con gente arriba. Campos tiene idea de fútbol, lleva muchos años en el fútbol».

Por último, dijo que «estoy contento de formar parte de club histórico, que sigamos creciendo juntos».