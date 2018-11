Los visitadores pastorales de las residencias amortiguan la soledad de sus feligreses Voluntarios de la parroquia junto a residentes. / WORD En la parroquia de Cristo Rey han creado un grupo de voluntarios que se turnan para ir a ver a 30 personas en un total de 11 residencias EVA CAÑAS / WORD Salamanca Domingo, 18 noviembre 2018, 12:23

. El principal objetivo de los visitadores pastorales a las residencias es acercar la parroquia a los feligreses que ya no viven en el barrio, como explica el sacerdote Juan José Calles, de la parroquia de Cristo Rey. «Tenemos dos grupos que cada miércoles visitan a personas mayores que ahora viven en residencias, y así no se sienten solos ni abandonados por la parroquia», relata. Con ellos suelen estar cerca de una hora y media, «si hay capilla hacemos una celebración, o compartimos la Palabra del día, charlamos de su situación, etc.», detalla Calles. La última de las visitas ha sido a la residencia de Caja Duero, donde viven seis feligreses, «y nos transmiten lo agradecidos que están, me piden que les confiese o que les lleve la Comunión. Ayer se celebró en la Casa de la Iglesia el I Encuentro diocesano sobre atención pastoral en los centros geriátricos, con la intención de ver qué está pasando en estas residencias. Juan José Calles lamenta la situación de muchas personas mayores, «que han dado la vida por nosotros y son aporcados en residencias».

Con esta iniciativa persigue llevar a esos centros frescura, y el Evangelio, «que no se sientan abandonados y desligados de la parroquia», porque para este sacerdote, sus 30 feligreses que viven en residencias, «son cristianos en misión», en este caso, en la soledad. El grupo de voluntarios de Cristo Rey comenzó sus visitas hace ya un mes y a falta de dos ya completan la primera ronda para comenzar de ver de nuevo a todos ellos, repartidos en 11 residencias de la capital, y en alguna de la provincia. En la actualidad cuenta con un total de 10 voluntarios repartidos en dos grupos.