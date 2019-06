BALONCESTO - Liga Femenina Vilaró: «En Avenida siempre se marcan los objetivos más grandes posibles» Vilaró, con la selección nacional. / FEB La nueva alero del club salmantino señala que «no quiero ni imaginarme cómo será como local y cómo deben ser las noches mágicas en Wüzburg» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 4 junio 2019, 15:52

La alero catalana Andrea Vilaró, que hace escasos días ha debutado a sus 26 años con la selección nacional absoluta y que fue el primer fichaje confirmado del CB Avenida para la temporada 2019-2020, ha concedido una entrevista al equipo de comunicación del club charro en el que ha confesado sus inquietudes tras su llegada a Salamanca.

«Realmente ha sido un proceso muy progresivo. En el inicio de la temporada, salir de La Seu era algo que no me planteaba, pero a medida que fue avanzando la liga, se despertó en mi un sentimiento de querer crecer un poco más y dar el salto a un equipo grande. Estoy convencida de que ahora era el momento de dar ese salto y vivir nuevas experiencias» expresa la azulona, que señala sobre las razones de su fichaje que «es un club con historia, títulos y donde han pasado grandes jugadoras. Tomar la decisión fue fácil a nivel deportivo, ya que ofrece todo lo que una jugadora necesita. Además cuenta con una gran afición y eso me gusta, me encanta conectar con ellos durante los partidos».

Su mejoría la pasada temporada ha sido clave en su llegada al CB Avenida y Vilaró cree que «ha sido algo muy progresivo, si te fijas en los números año tras año, ves una mejora, pero evidentemente este año ha sido clave para mostrar todo lo aprendido años atrás. Espero seguir mejorando y adaptar mi juego lo más rápidamente posible a lo que el entrenador necesita». «No me gusta perder y desde bien pequeña me inculcaron a que hay que luchar cada balón y cada posesión. Estoy preparada para cualquier reto y para luchar en todos los entrenamientos», añade.

Sobre su nuevo entrenador, Vilaró sabe que Miguel Ángel Ortega le va a solicitar «lucha, entrega, defensa, sacrificio, actitud… Creo que son palabras que Miguel siempre repite, así que creo que es lo que nos va a pedir justo al empezar la pretemporada».

La alero recuerda así sus partidos ante el CB Avenida porque «Avenida siempre es el rival más complicado, y espero que lo siga siendo. Jugar en Wuzburg como visitante siempre es especial, así que no quiero ni imaginarme cómo será como local y cómo deben ser las noches mágicas en Wüzburg». La jugadora ya ha hablado con alguna de sus nuevas compañeras y expresa que «he hablado con Laura y Silvia y también con Miguel. Estoy contenta de tener a dos referentes de la Selección y de Avenida como compañeras. Seguro que será un buen año y formaremos un buen grupo».

Por último, sobre sus retos, Vilaró afirma que «en un equipo grande como Avenida, siempre se marcan los objetivos más grandes posibles. Aunque creo que lo importante es ir paso a paso, trabajar y lo que tenga que venir vendrá. El trabajo bien hecho siempre tiene recompensa».