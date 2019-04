La VIII Galería Urbana añadirá 18 nuevos murales al barrio del Oeste Inma Cid, Álvaro García y Felipe Piñuela. / MARÍA SERNA Los artistas comenzarán a pintar el jueves y acabarán el sábado y ese mismo día un jurado elegirá a los ganadores del certamen DANIEL BAJO / WORD SALAMANCA Martes, 23 abril 2019, 12:31

La VIII Galería Urbana del barrio del Oeste arranca el día 25 y concluye el 27. Un jurado de cinco personas elegirá esa misma tarde las obras ganadoras del famoso certamen que ha puesto al barrio salmantino en el mapa nacional del arte urbano.

La presidenta de la asociación de vecinos Zoes, Inmaculada Cid, presentó ayer los detalles del certamen. Estuvo acompañada por el miembro de la Comisión Artística del barrio, Felipe Piñuela; el responsable de comunicación, Álvaro García; y el artista Eric Persso.

Participarán 25 creadores, que pintarán 18 puertas de cocheras del barrio. Algunos acuden en pareja o son parte de un colectivo de artistas, de ahí la disparidad entre ambas cifras. Cid explicó que recibieron «muchos más bocetos» y que tuvieron que elegir a 18 finalistas. Este proceso no fue sencillo porque, a juicio de los expertos, algunas propuestas no tenían calidad suficiente para competir. En otros casos los vecinos no estaban conformes con las diseños para sus cocheras y hubo que descartarlos aunque fuesen mejores que algunos finalistas.

El barrio del Oeste tiene 504 puertas de garaje y unas 250 ya están decoradas, pero no aspiran a pintarlas todas. Con el tiempo se irán sustituyendo unas por otras.

Ubicación

Las 18 nuevas obras se repartirán por las calles Gutenberg, Ledesma, León Felipe, Vitigudino, Valle Inclán, El Cid, Doctor Fleming, Churriguera, Papín, Asturias, Muñoz Torrero, Melchor Cano, Juan Picornell, Isidro Segovia y Luis Vives.

Inma Cid agradeció la implicación de la Fundación Villalar, que «ha dado un impulso muy importante desde que llegó al programa», asumiendo los costes de transporte y alojamiento de los artistas (algunos vienen de Madrid, Granada, Honduras y Reino Unido). También reveló que el programa municipal 'Salamanca a Tope' de este fin de semana propondrá a sus participantes pintar una de las puertas bajo supervisión de un artista.

La presidenta de Zoes insistió en que la Galería Urbana «no es sólo un proyecto de arte urbano» sino una iniciativa para «hacer barrio» e implicar a los vecinos en su comunidad.

Cuando la Galería Urbana se puso en marcha «era algo impensable» que llegara a donde ha llegado. En Zoes explican que reciben llamadas de residentes de otros barrios preguntando si pueden decorar las puertas de sus cocheras y que algunos vecinos ya identifican las calles del barrio del Oeste por los murales que las decoran. También destacan que han acudido a ferias de turismo y que han aparecido en la prensa internacional. «Hay artistas de fuera que nos conocen. Es muy gratificante», afirman. El autor Eric Persso, por ejemplo, comenta que el proyecto artístico de Zoes «es ejemplar» y que «da vida» a las calles .