Víctor Manuel presentará su nuevo álbum en Salamanca el 12 de octubre Foto promocional de la gira. / WORD 'Casi nada está en su sitio' es el primer disco de canciones originales del cantautor asturiano desde 2008. Las entradas se pondrán a la venta este lunes Salamanca Jueves, 7 marzo 2019

El cantautor asturiano Víctor Manuel presentará su nuevo álbum 'Casi nada está en su sitio' en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CAEM) de Salamanca el próximo 12 de octubre. Las entradas tienen un precio que va desde los 28 a los 45 euros y se pondrán a la venta el lunes 11 de marzo en las taquillas del Teatro Liceo.

Se trata del primer álbum de canciones originales de Víctor Manuel desde 'No hay nada mejor que escribir una canción', publicado en 2008, y en él el propio autor confiesa que «nunca había escrito tantas canciones seguidas«. «No sé qué aire me dio, ahora y siempre, que lo que más feliz me hace es escribir canciones«, informó el Ayuntamiento de Salamanca.

Este nuevo álbum fue publicado el pasado 5 de octubre e incluye trece canciones, entre las que se encuentran 'Allá arriba al norte', 'Vaya regalo', 'No me digas' o 'Digo España'. La gira de presentación comenzó el pasado 26 de octubre en Avilés y llevará a Víctor Manuel por ciudades como Valencia, Vigo, Valladolid, Santander, Barcelona, Bilbao, Pamplona, Zaragoza y Salamanca, entre otras.

Concierto de Beret

El Ayuntamiento de Salamanca también anunció hoy el concierto que el cantante sevillano Beret ofrecerá en el Multiusos Sánchez Paraíso el próximo 4 de mayo y para el que las entradas, que se ponen mañana a la venta en las taquillas del Teatro Liceo y en la web de Ticketmaster, tendrán un precio de entre 20 y 25 euros.

Beret comenzó a realizar grabaciones caseras que, posteriormente, publicaría en su cuenta de Youtube hasta que sacó su primer trabajo con temas inéditos, 'Efímero'. Su estilo mezcla el pop urbano y el reggae aunque evita completamente el uso de etiquetas musicales para sus canciones.

Con su último disco, 'Apices', consigue vender todas las entradas en sus conciertos en diferentes salas y se proclamó como número 1 en España en visitas y seguidores, logrando ser en 2017 artista revelación de la música urbana en España. Cuenta por ello con dos discos de oro.