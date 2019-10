FÚTBOL - Segunda B Uxío: «No hay que volverse locos con fichar un delantero en el Salamanca CF UDS, confío en los que tiene el equipo» Uxío lanza el penalti del 0-1 en Guijuelo. / María Serna El punta, lesionado de gravedad en la rodilla ante el Guijuelo, asegura que «no me planteo ahora la renovación, si me la ofrecen perfecto o si quieren separamos los caminos en verano» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 15 octubre 2019, 16:42

Confirmado el adiós a la temporada en el Salamanca CF UDS para Uxío da Pena Gutiérrez, el delantero gallego nacido en Lugo hace 29 años que llegó este verano para comandar la punta del ataque del Helmántico y que se había ganado con sus goles (3 en 8 partidos), entrega y buen hacer a la afición blanquinegra.

El domingo en el derbi de Guijuelo marcó el primer tanto del Salamanca CF de penalti y tras el saque de centro local, fue a presionar a los centrales y al ir a frenar se le quedó bloqueada a la articulación y el ligamento cruzado anterior saltó por los 'aires'. Operación en Madrid, recuperación con un fisio de su confianza y baja para algo más de seis meses seguro.

«Me lo he tomado bien, es una lesión que ya he sufrido (2015) aunque en la otra rodilla y sé que son las largas, pero lo importante es que tengo la experiencia de quedar bien de una rodilla y ahora a por la otra», señala el jugador que recuerda que a la anterior rodilla «le dediqué bastante tiempo porque por entonces no estaba en un club como el Salamanca CFUDS -pasaron cinco meses hasta que pudo operarse por el papeleo- y además me costó bastante dinero. Ahora gracias a Dios estoy aquí con estos servicios médicos que los facilitan todo y yo voy a poner todo de mi parte para estar bien en el menor tiempo posible».

Uxío es consciente de que con la experiencia que tiene marcarse una fecha para el retorno ahora es imposible. «Soy un 'tío' corpulento, tengo mis kilos encima y las rodillas nos cuesta más recuperarlas que si fuera un jugador más pequeño. Marcarse plazos sería un error porque sería poner ansiedad y no conviene. Me tengo que poner bien en el tiempo que sea necesario», dice.

El jugador recuerda así la acción:«Es una sensación de impotencia. Saber que esa acción de presión que haces 200 veces por partido y que ahora tristemente pone fin a mi temporada. Al principio en la primera etapa se me pasa por la cabeza la negación, decir que no es cruzado aunque lo sepas. Intenté volver al campo pero enseguida vi que no. Tuve esos 30 segundos de ira que descargas y te preguntes el por qué y a partir de ahí todo positivismo y pensar en una buena recuperación», expresa.

El punta ha llegado incluso él mismo a dar ánimos a los miembros de la Inteligencia Deportiva tras su lesión porque «me tocó la fibra que apostaran por mí , no era fácil. La temporada pasada metí pocos goles y descendimos. Y podían ser objeto de muchas críticas y aún así apostaron por mí. El hecho de lesionarme ahora me da rabia porque se merecían que hiciera un gran año por mí y también por ellos».

Uxío tiene claro que el césped artificial tuvo que ver con su lesión:«Sí, lo que pasó puede pasar en cualquier campo pero tienes más probabilidad de que se quedé enganchada la rodilla en un giro en artificial. No hay que culpar al escenario porque nosotros mismos entrenamos una vez a la semana en campos así.El riesgo es evidente pero hay que tener un mantenimiento adecuado de todo para sufrir las menores lesiones posibles».

Con tres goles en ocho partidos, la temporada de Uxío apuntaba a buena. «Sí, además me sentía importante para la afición. No me cabe duda de que tanto Ubis, como Hugo, Gio y Martín Galván son jugadores con potencial creíble y que son capaces de hacer muchos goles. Con el tema del delantero no hay que volverse locos porque hay punta en casa para rato. Lo digo porque confío en ellos». En estos meses Uxío tuvo que superar las críticas incluso de la afición pero ha sabido darles la vuelta rápido. «Cuando fiché sí que llovieron críticas e incluso hubo palabras no del todo bonitas para mí pero en el primer partido le marqué al Santa Marta y ya cambió un poco su visión y ante el Oviedo en casa nos salió un gran partido. Y desde ahí ya me cogieron cariño y en la primera jornada ya se cantó el 'Uxío da Pena' en la grada. Muy agradecido porque nunca pensé que sentiría eso en un campo de fútbol», señala.

El punta firmó por una temporada pero no quiere plantearse ahora una posible renovación por su lesión. «Bueno, ahora mismo no pienso en renovar o que me den la opción. Quiero recuperarme y ayudar desde fuera al equipo. Si llego al final de temporada prefecto y si no, plantearme seguir o si deciden separar los caminos si lo creen necesario. No tengo problema. La estabilidad económica por suerte no me la dio el fútbol sino el trabajo que llevo desempeñando años».