La USAL distingue a Ruipérez y reivindica sus ocho años de gestión en el Rectorado

RICARDO RÁBADE / WORD SALAMANCA Martes, 29 enero 2019, 11:22

El catedrático peñarandino de Geometría y Topología del Estudio salmantino, Daniel Hernández Ruipérez, cumplió ayer 65 años y tuvo la fortuna de festejar su nueva onomástica en el Paraninfo, no soplando las velas, sino de una forma que quedará grabada para siempre en su particular baúl de imborrables recuerdos académicos.

Ruipérez, que dirigió en su condición de rector los destinos del Estudio salmantino durante dos mandatos y a lo largo de ocho intensos años –desde 2009 a 2017– cosechó ayer el sentido homenaje de toda la comunidad universitaria al recibir en la majestuosa sala de las Escuelas Mayores la Medalla de la Universidad y el bastón de mando de manos del actual rector Ricardo Rivero, todo ello acompañado de un prolongado y masivo aplauso. Ambas distinciones vienen a reconocer la gestión académica que desarrolló como rector a lo largo de años, materializándose así el acuerdo que adoptó el Consejo de Gobierno cuando decidió por unanimidad otorgarle la máxima distinción académica.

El tributo académico a Ruipérez tuvo lugar en el marco de la festividad académica de San Tomás de Aquino, que se celebró, otro 28 de enero más y siguiendo en todo momento las protocolarias pautas de la inmortal tradición universitaria, en el Paraninfo de las Escuelas Mayores bajo la presidencia del rector Ricardo Rivero. La sesión incluyó una conferencia a cargo del catedrático del Departamento de Física Aplicada, Santiago Velasco Maíllo, quien disertó con una lección titulada 'Apuntes sobre la divulgación científica'.

Tras la lección inaugural, se procedió a la investidura de nuevos doctores, conforme a los solemnes cánones de un ceremonial tradicional que se remonta a la Edad Media, en la que fueron revestidos con las insignias doctorales por sus padrinos y madrinas, primero el birrete, luego el anillo y finalmente el libro abierto y cerrado. Los 15 estudiantes pertenecen a las Facultades de Filosofía y Letras, Derecho, Medicina, Farmacia, Economía y Empresa, Psicología, Ciencias Sociales, Biología, Ciencias Químicas, Educación, Filología, Geografía e Historia, Traducción y Documentación, así como a las Escuelas Politécnica Superior de Ávila y Universitaria de Enfermería y Fisioterapia.

La sesión académica prosiguió con la concesión de un extenso abanico de galardones universitarios, tanto el VIII Premio Nacional de Investigación en Cáncer Doctores Diz Pintado, que fue a parar al joven investigador Raúl Rabadán con la entrega de una estatuilla y el correspondiente diploma, como los convocados por la Fundación Grünenthal, Cátedra FIIPERVA, y resto de premios de las fundaciones de la Universidad.

En concreto, se otorgaron dos de los premios de las fundaciones de la Universidad de Salamanca. El primero fue el Premio Doctor Moraza, en su XIV edición, a la mejor tesis doctoral leída en la USAL durante el año 2018, que recayó en Cristina Jiménez Sánchez por 'Caracterización molecular de la Macroglobulinemia de Waldenström: Implicaciones en el diagnóstico, pronóstico y transformación histológica', así como el Premio de Medicina Doctor Gonzalo García Rodríguez a Emiliano Rodríguez Sánchez; el Premio de Educación Perfecta Corselas a Jesús García Espinosa; el Premio de Pintur Segundo Vicente a Vicente Herrero Marcos y la Beca Fundación Rafael de Unamuno, en su convocatoria de 2018, a Marta Garcí Gasco.

Del mismo modo, se concedieron los Premios a la Investigación en Dolor 2018 de la Cátedra Extraordinaria del Dolor Fundación Grünenthal de la USAL al estudio 'Mechanistic Differences in Neuropathic Pain Modalities Revealed by Correlating Behavior with Global Expression Profilin' en la categoría de investigación básica, premio que fue recogido por Enrique Cobos; y al trabajo 'OPRM1 influence on and effectiveness of an individualized treatment plan for prescription opioid use disorder patients' en la de investigación clínica, que fue entregado a Javier Muriel.

Además, Juan Florencio Macías, director de la Cátedra FIIPERVA, otorgó el Premio de la Cátedra de la Fundación Iberoamericana para la Investigación y Prevención de las Enfermedades Renales y Cardiovasculares a Carmen Rosalía Hernández Delgado, R. Hernández Pérez, Y. Rojas González, N. Montesinos Sánchez, I. Parrilla Suárez, C. L. García Cabreran y A.V. Catilla Martínez; y a Daniel Fernandez Bergés y N.R. Robles Pérez-Monteoliva.