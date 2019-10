La USAL busca 7,5 millones para la futura Facultad de Ciencias Agrarias Vista de la parcela de La Platina donde se construirá la nueva Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales. / LAYA El Rectorado confía en que la Junta sufrague el proyecto mientras prosiguen a buen ritmo las obras en la antigua sede del Banco de España RICARDO RÁBADE / WORD Domingo, 20 octubre 2019, 12:10

La política presupuestaria de la Universidad de Salamanca se fundamenta en la estrategia de dedicar la mayor parte de los recursos de los que dispone en sus arcas a tres grandes bloques, como son la ampliación de las plantillas mediante las sucesivas convocatorias que se han venido realizando de nuevas plazas –lo que se conoce en la terminología académica como el capítulo uno del presupuesto y que abarca todo lo referido al personal–, la investigación, que se ha visto especialmente potenciada por las contrataciones de becarios predoctorales y postdoctorales y un tercer apartado que son las infraestructuras.Así lo destaca el vicerrector de Economía,Javier González Benito, quien resalta que dentro de este tercer apartado se encuadran un amplio y extenso listado de actuaciones, que engloban desde pequeñas obras para mantener a punto los edificios y contribuir a su mantenimiento y mejora, como los proyectos vinculados a las «grandes obras» que viene acometiendo actualmente la institución académica.Conviene tener en cuenta que elEstudio salmantino dispone de un patrimonio formado más de 80 inmuebles, lo que obliga a un esfuerzo presupuestario especialmente importante para su conservación. Y, sin duda alguna, una de los proyectos de mayor envergadura es el futuro Campus Agroambiental, donde se levantará, precisamente, la futura a sede de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, un centro que viene impartiendo tradicionalmente sus clases desde hace cursos en su actual emplazamiento en la avenida Filiberto Villalobos.

La futura facultad constituye una prioridad del equipo rectoral, dado que los diferentes informes externos que emiten las agencias de calidad «insisten de forma taxativa» en que las actuales instalaciones no son las más idóneas para impartir este tipo de estudios. No en vano, en estos procesos de evaluación se utilizan nueve criterios y uno de ellos se refiere, precisamente, a los recursos materiales de los que disponen los centros para el desarrollo de su actividad docente e investigadora. Tanto es así que, de continuar en la actual sede, se corre el riesgo de que los informes externos de evaluación pudieran llegar a dictaminar algún día que estos estudios no puedan seguir impartiéndose en unas dependencias desfasadas, como sucede con las de la sede de la avenida Filiberto Villalobos.

En estos momentos la Unidad Técnica de Infraestructuras de la USALestá ultimando «el proyecto básico» de la futura facultal. «Tenemos la parcela que nos cedió el Ayuntamiento, estamos terminado el proyecto básico y tenemos también muy buenas palabras por parte del presidente de la Junta de Castilla y León para este proyecto, ya que él ha mostrado mucho interés en el mismo». Lo que falta ahora es concretar el mecanismo para la financiación de la construcción del nuevo edificio.

Las estimaciones que baraja el vicerrector de Economía apuntan a que la edificación de la nueva facultad implicará una inversión aproximada de unos 7,5 millones de euros, una cuantía que, evidentemente, no pueden sufragar las arcas universitarias, cuyos fondos se están destinando fundamentalmente a la contratación de más personal y al impulso de la investigación. Por eso, la USALdirige su mirada hacia la Junta de Castilla y León a la hora de obtener financiación.

Hay precedentes muy cercanos en el tiempo que demuestran la buena sintonía entre el Ejecutivo regional y la institución académica a la hora de trabajar coordinados en el desarrollo de proyectos de esta envergadura. Javier González Benito cita en este sentido las obras de remodelación de la antigua sede del Banco de España, en la plaza de Los Bandos, que albergará el futuro Centro Internacional delEspañol.La Junta ha decidido sufragar en su totalidad estas obras con una inversión de nueve millones de euros, gracias al acuerdo entablado entre el rector y la Consejería de Cultura.

La gestación de este proyecto comenzó a materializarse el pasado mes de mayo, cuando el alcalde Carlos García Carbayo y el rector Ricardo Rivero firmaron un acuerdo para la cesión de terrenos por parte del Consistorio a la USAL en el paraje de La Platina, donde se situará el futuroCampusAgroambiental. Dentro de esos terrenos y en una parcela con una superficie de 17.615 metros cuadrados se ubicará la nueva Facultad de Ciencias Agrarias y Medioambientales. Además, en el campus se instalará la nueva sede del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología del CSIC, gracias a la cesión por parte del Ayuntamiento de otra parcela, de 10.513 metros cuadrados.

El capítulo de los grandes obras incluye al ya mencionado Centro Internacional delEspañol. El vicerrector de Economía explica que la actuación se sitúa ahora en la fase de demoliciones de los interiores de la antigua sucursal bancaria.Una vez concluyan estos derribos arrancará una nueva etapa dirigida a la progresiva habilitación de los espacios como futura sede el mencionado centro lingüístico. El contrato contempla un plazo de tres años para la ejecución de los trabajos.

Antigua sede del Banco de España, donde se ubicará el Centro Internacional del Español. / LAYA

Otro de las obras de especial envergadura es la reforma integral de laFacultad de Psicología. La primera fase ya se ejecutó en un ala del edificio y durante este curso se acometerán la segunda y la tercera fase del proyecto en las dos alas restantes, intentándose en todo momento generar las menores molestias a profesores y alumnos durante el cotidiano desarrollo de la actividad lectiva.

También sitúa el vicerrector, dentro del capítulo de las grandes obras, los trabajos de transformación del antiguo colegio mayor San Bartolomé como futura sede de los Cursos Internacionales de la Universidad. Las obras discurren a muy buen ritmo y, si las previsiones que maneja el Vicerrectorado de Economía se cumplen, estará operativo durante el verano de 2020, aunque si bien es cierto que se produjo un retraso sobre los plazos iniciales, dado que fue necesario modificar el proyecto ante la aparición de restos históricos.

En cambio, lo que no está decidido por el momento cuáles serán los futuros usos de la sede central de Cursos Internacionales en el Patio de Escuelas Menores, de las aulas que se utilizan para las clases de español para los alumnos extranjeros en elPatio de Escuelas Mayores o los espacios que usa Cursos Internacionales en el edificio de la plaza de San Boal, donde comparte espacios con el Centro Cultural HispanoJaponés.

Finalmente, las grandes obras cuentan con una quinta actuación, como es el acondicionamiento y la rehabilitación de las Escuelas Menores. El proyecto fue licitado en junio por elMinisterio de Fomento a través del programa del 1,5%Cultural con un presupuesto de 1.569.187 euros. Se espera que las obras comiencen en diciembre con un plazo de ejecución de 18 meses y la mayor parte de la intervención tendrá lugar en las Escuelas Menores, reduciéndose la actuación de las Escuelas Mayores a una pequeña adecuación del sistema contra incendios.

El proyecté prevé, a fin de subsanar la degradación experimentada por el paso del tiempo, el acondicionamiento de la cubierta y la restauración de la crestería y los alfarjes del Patio de las Escuelas Menores, la rehabilitación y la reforma integral de la Casa del Conserje y la incorporación de las instalaciones de almacenamiento y control del sistema contraincendios para el Archivo Histórico y la sala de incunables.