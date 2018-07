Urgencias atiende una media de 430 casos diarios, en especial los lunes y a mediodía Personal del servicio de Urgencias, en la zona de observación con camas, donde atienden a los pacientes que presentan una mayor gravedad. / LAYA A los pacientes que acuden a este servicio se les identifica con una pulsera por seguridad EVA CAÑAS / WORD Domingo, 1 julio 2018, 11:43

El 90% de los pacientes que acuden al servicio de Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) lo hacen por iniciativa propia (por su cuenta) ya que tan solo un 10% se derivan o bien desde Atención Primaria o d el Servicio de Emergencias 112, según los datos que maneja el actual jefe de este servicio, Jorge García Criado.

En cuanto al funcionamiento de esta área del hospital, y como novedad en los últimos meses, cabe destacar que cuando un paciente va a Urgencias lo primero que se hace es registrar su llegada, dando sus datos en Admisión. «Y hemos puesto un nuevo protocolo de identificación segura del paciente, con una pulsera identificativa que tiene que tener puesta durante su estancia en el servicio», relata su responsable.

Una medida que se implantó a partir de enero, y como aclara Jorge García Criado:«Se busca tener más seguridad, que los tratamientos se hacen a la persona adecuada, porque hay casos en los que el paciente no habla, no responde o no puede comunicarse». La puesta en marcha de estas pulseras coincidió en plena epidemia de gripe, y como primer balance del sistema, el jefe del servicio de Urgencias reconoce que funciona «muy bien». Es en Admisión donde les dan la pulsera, donde figura el nombre y apellidos del paciente, así como el número de historia clínica o la fecha de nacimiento. En cuanto a las cifras de actividad en lo que va de año, la media de casos atendidos cada día es de unos 430 pacientes entre los dos servicios existentes (en el Clínico y en el Virgen de la Vega). «Los peores días son los lunes, que es cuando tenemos más afluencia», describe García Criado. De hecho, como dato significativo, el jefe de este servicio confirma que han sido tres lunes los días en los que se ha alcanzado el máximo pico de urgencias atendidas, hasta 514, «uno en abril, otro en marzo y en enero». En cuanto a las Urgencias Pediátricas, la media diaria suele ser de unas 60, que a diferencia de los adultos, se incrementan los fines de semana no los lunes:«Llegamos a una media de entre 80 y 90, porque no hay pediatras en los centros de salud». Con estos datos, entre ambos pacientes (adultos y niños), los sábados y domingos atienden unas 40 o 50 menos que un día de diario.

Especialidades

Por hospitales, en Urgencias del Virgen de la Vega sobre todo ven más patología traumatológica, neurológica y de Urología, a los que hay que sumar los heridos por politraumatismo (accidentes de tráfico por ejemplo), que también se derivan allí. «Los casos de Oftalmología son atendidos en ese servicio porque los especialistas tienen allí sus consultas», determina García Criado.

Por su parte, en Urgencias del Clínico es más habitual atender patologías de Medicina Interna, «que suponen el mayor volumen», así como de Cardiología, Cirugía, Oncología, Hematología u Otorrinolaringología. En relación a las cifras, en el Clínico suponen unas 200 urgencias al día, y en el Virgen de la Vega, de 120 a 140.

«Con el cambio de Traumatología y Neurología subió el número en este último servicio, ya que antes del cambio eran una media de 100», reafirma su responsable, y en lo que va de año ha subido a 139, y unas 199 en el Clínico.

En cuanto a los picos asistenciales, el mayor de todos se produce entre la una y las dos del mediodía, «y el otro entre las cinco y las seis de la tarde, luego desciende de forma progresiva», determina. En cuanto a las guardias, por las noches, «hasta las tres o cuatro de la mañana no desciende». Otra dinámica que han detectado en este servicio del hospital es que a última hora de la tarde-noche (sobre las diez o las once) «viene gente joven y con patología que a priori podía ser atendida en Atención Primaria». En verano, ven más patología traumatológica, «debido a tener más tiempo libre para el ocio», así como un descenso de las infecciones respiratorias, más propias de los meses de frío. El pico asistencial también varía en el periodo estival, «con menos pacientes por las tardes, o en las horas centrales de más calor».

Cuestiones como el Mundial de Fútbol también determina en ocasiones el volumen de urgencias atendidas. Por ejemplo, como apunta el jefe de servicio, el día que jugó España contra Irán, atendieron 362 pacientes, cuando la media suele ser de 430, «unos 70 menos de los habitual». Sin embargo, el porcentaje de pacientes ingresados no cambia bajo ningún concepto externo, «está en torno al 12% de los que llegan al servicio».

Otro dato a destacar es que un 25% de los pacientes que atienden son mayores de 70 años, «y todo lo que conlleva eso en relación a sus necesidades, ya que muchos de ellos están encamados, lo que requiere de necesidad de espacio y de tiempo para atenderlo, además de personal». Este tipo de pacientes suelen padecer varias patologías, con edades avanzadas.

Los procesos habituales que también ven en estos meses de verano son la descompensación de las insuficiencias cardiacas (relacionadas con el calor», o que se deshidratan al beber menos agua, o la retención de líquidos. García Criado incluye también los casos de golpes de calor (en especial con la subida de las temperaturas). En tan solo una semana de calor (a 22 de junio), ya habían atendido a cuatro personas por este motivo, «por agotamiento tras la exposición al sol».

En cuanto al equipo médico que conforma el servicio, los facultativos rotan en ambos espacios, pero el personal de Enfermería y los TCAE son propios de cada hospital, tanto de adulto como en Pediatría. A la hora de valorar si es necesario más personal, Jorge García Criado apunta a cierta necesidad de ampliar la enfermería, pero aclara que lo que más perciben es «un problema de espacio».

En las Urgencias del Clínico cuentan con seis consultorios generales, dos de triaje, uno de Traumatología, otro de Otorrinolaringología y una sala de curas. A estos espacios se suman la zona de observación, con 9 camas monitorizadas, y una destinada a pacientes aislados. La atención se completa con una área de diez sillones para administrar medicación o para la vigilancia de enfermería, aunque en ese caso, a diferencia de la zona de camas, no hay monitorización de las constantes vitales.

Mientras que en las Urgencias del Virgen de la Vega hay un puesto de triaje y ocho consultas. «Allí tenemos ocho camas monitorizadas y una zona de camillas-sillones para pacientes que requieran de vigilancia», describe.