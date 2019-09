La Universidad de Salamanca mejora su posición en el ranking 'Times Higher Education' Profesores de la Universidad durante la inauguración oficial del curso. / LAYA El estudio salmantino lidera la clasificación de universidades de la comunidad autónoma de Castilla y León, en la que el resto de instituciones públicas figuran por detrás de la posición 1.000 REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Sábado, 14 septiembre 2019, 12:04

La Universidad de Salamanca (USAL) continúa escalando posiciones en buena parte de las clasificaciones de universidades tal y como se pone de manifiesto tras la publicación, en el día de ayer, de la última edición del conocido ranking elaborado por Times Higher Education (THE).

Aunque la USAL se mantiene en el mismo tramo (601-800) de la clasificación internacional de instituciones, posición que ocupa desde hace cuatro ediciones, se puede apreciar que tan sólo 9 universidades españolas figuran en mejor tramo que la USAL, frente a las 11 de la pasada edición. Este hecho representa una significativa mejoría dentro del Sistema Universitario Español pues, aunque a nivel internacional es muy difícil escalar tramos debido al aumento del número de instituciones evaluadas (1400 en la última edición frente a 1250 en la edición del pasado año), en el contexto nacional la USAL queda mejor posicionada a pesar de haber aumentado de 38 a 45 el número de universidades españolas consideradas.

Por otra parte, la USAL lidera la clasificación de universidades de la comunidad autónoma de Castilla y León, en la que el resto de instituciones públicas figuran por detrás de la posición 1000.

El Ranking Mundial de Universidades de Times Higher Education es una clasificación sobre el desempeño global de las instituciones, a las que evalúa en sus misiones principales: enseñanza, investigación, transferencia de conocimiento y perspectiva internacional. Utiliza 13 indicadores de rendimiento agrupados en cinco áreas: enseñanza y entorno de aprendizaje; volumen, ingresos y reputación de la investigación; influencia de la investigación medida a través de las citas recibidas en los trabajos científicos; perspectiva internacional, obtenida a partir del número de profesores, estudiantes y trabajos de investigación internacionales e Ingresos obtenidos desde el sector industrial.

Para obtener los resultados del ranking se utilizan datos remitidos por las universidades, así como los resultados de una encuesta realizada por los propios editores a más de 21.000 académicos de todo el mundo. Por otra parte, para evaluar la influencia de la investigación, el ranking analiza las publicaciones indexadas entre 2014 y 2018 en la base de datos Scopus de Elsevier.

En el conjunto del Estado, España se convierte, junto a Italia, en la tercera nación europea con mayor representación, por detrás del Reino Unido y Alemania. La clasificación nacional la lidera la Universidad Pompeu Fabra (UPF), aunque desciende posiciones respecto a la edición del pasado año. En el mismo tramo que la USAL se sitúan universidades como Granada y Santiago de Compostela, entre otras.

Tendencia ascendente de la USAL

La tendencia ascendente de la USAL en el ranking THE se añade a la observada en otros rankings internacionales recientemente publicados, como el ranking de Shanghai (ARWU), en el que la USAL ascendió un tramo internacional, para ubicarse entre las 601-700 mejores instituciones del mundo y entre las 75 mejores universidades –también del mundo- en Tecnología Alimentaria; el THE Europe Teaching Ranking, en el que igualmente asciende un tramo para ubicarse entre las 76-100 mejores instituciones europeas en las dimensiones relacionadas con la enseñanza; el ranking SIR Iberoamericano, en el que la USAL sube cuatro puestos para ubicarse en el puesto 45 entre las mejores instituciones del ámbito iberoamericano y el ranking Web de Universidades (Webometrics), en el que nuestra institución se ubica de nuevo entre las 500 mejores universidades del mundo, hecho que no ocurría desde el año 2016.