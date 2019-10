Fútbol - Segunda B Unionistas CF recibe al Tudelano con un rotundo «necesitamos ganar» de Aguirre Roberto Aguirre, durante la rueda de prensa. / MANUEL LAYA El entrenador cumple 500 partidos en los banquillos y quiere celebrarlo con una victoria mañana en Las Pistas ISIDRO L. SERRANO / WORD SALAMANCA Viernes, 11 octubre 2019, 14:12

Roberto Aguirre, entrenador de Unionistas de Salamanca CF, reconoció ayer, en su habitual encuentro con los medios de todos los viernes, que el equipo necesita ganar tras un mal arranque de temporada con 4 puntos de los 21 posibles en el casillero. Este sábado recibe al Tudelano, que llega a Las Pistas con 9 puntos y en la posición 13 del Grupo II de Segunda B.

El técnico blanquinegro, que no podrán contar con Álvaro Romero ni con Guille Andrés y mantiene la duda de Carlos de la Nava, señaló que no le preocupaba en exceso haber encajado 13 goles en 7 partidos, aunque señaló que los han analizado uno por uno para intentar buscar soluciones en cada situación.

En relación a las urgencias y a la necesidad de sumar puntos, Aguirre señaló que «nos gustaría tener más puntos y cada partido que tenemos por delante es una oportunidad de sumar. Necesitamos ganar. Queremos sumar puntos. Estamos preparados para manejar el contenido de partido y conseguir algo positivo».

Para ello, el técnico balnquinegro se mostró convencido de que deben«seguir en la línea, por no entrar en aspectos técnicos. Estamos convencidos que esta línea nos ha desviado de conseguir resultados por agentes ajenos a lo que manejamos en el campo. Hay aspectos que uno intenta mejorar o pulir antes de todos los partidos, pero hay otros condicionantes ».

Cuando si fue muy claro Aguirre fue a la hora de explicar cómo y porqué se habían encajado 13 goles en 7 partidos, aunque aseguró que no le preocupaba de una manera global. «No me preocupa porque, por mucho que lo estudiamos y analizamos, no nos deriva en una causa que justifique los goles en contra», afirmó. Además hizo un metódico análisis de cómo se habían encajado esos goles. «Recuerdo que empezamos encajando de estrategia. Rápidamente trabajamos sobre eso. Luego recibimos goles desde fuera del área y los analizábamos también y veíamos que eran golazos. Pero también trabajamos sobre ello para apurar más en la frontal y tapar líneas de golpeo. Contra el Haro, cuando salimos a intervenir en la conducción del rival, nos filtró el pase. Yendo a los últimos partidos, hemos ido mucho más lejos. El segundo gol del domingo es una caída pero estábamos tocados por el primer gol. También lo hemos trabajado. Hemos trabajado también sobre el primer gol de la Cultural, que llega de un penalti que se inventa el árbitro. Hemos trabajado todas las situaciones, como qué hacer ante un error arbitral como el del otro día en el derbi» concreto el entrenador de Unionistas CF.

Respecto a la situación de los jugadores, Aguirre se refirió a Álvaro Romero y quién podría ser su recambio tras el golpe recibido en el derbi. «Es uno de los fijos y nos está aportando mucho. Genera faltas y penaltis de forma continua. En Calahorra le hicieron dos muy claros que no se pitaron. Es siempre un peligro para el rival. Pero no me preocupa porque hay alternativas y jugadores que, por perfil, pueden jugar ahí», afirmó Aguirre, que tampoco podrá contar Guille Andrés. Además, señaló que «la única duda podría ser Carlos d la Nava. Ha llevado la semana un trabajo muy específico. Le hemos metido un ratillo el miércoles. Hoy ha intervenido con el grupo. Al final depende muchos de sus sensaciones».

Y también se refirió al rival de este sábado a las 17 horas en Las Pistas afirmando que «es un equipo que tiene una mezcla a nivel de perfiles. Son experimentados. Tiene una referencia como Koldo, que es muy completo arriba, también conoceréis a Soto, Iñaki, Diego Suárez… todo su juego interior con Meseguer y Miguel. También tiene alternativas atrás».

Para finalizar la rueda de prensa, y a preguntas de los periodistas se refirió a los 500 partidos como entrenador que cumplirá este sábado. «Una vez que uno se acerca a esos números, te hace ilusión cumplirlo. Y más en un club como Unionistas. Deseo cumplirlos con una victoria, sería un cóctel perfecto».