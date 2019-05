FÚTBOL - Segunda B Unionistas CF, a hacer realidad otra Copa ante el Coruxo Los jugadores de Unionistas celebran su gol ante el Coruxo. / María Serna El equipo de Aguirre, ya salvado, necesita puntuar ante el equipo gallego para mantener las opciones de ser noveno al final de la Liga JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 12 mayo 2019, 12:43

Unionistas CF de Salamanca se ha encontrado con un gran regalo encima de la mesa en las dos últimas jornadas del campeonato de Liga en el grupo Ide Segunda B. Después de lograr la salvación matemática tanto con respecto al descenso directo como con la promoción de descenso la pasada jornada tras empatar con la UD Sanse (1-1) -un encuentro en el que mereció la victoria por juego y ocasiones- al equipo de Roberto Aguirre se le abrieron de par en par las puertas de la Copa del Rey con el cambio de formado aprobado por la Federación Española de Fútbol para la próxima temporada, un torneo que disputarán ahora los siete primeros de cada grupo de Segunda B -en el I, como están entre ellos los filiales del Real Madrid y el Atlético de Madrid llegará hasta el noveno-.

Así, el equipo salmantino, con uno de los presupuestos más bajos de toda la Segunda B en su temporada de debut en la categoría y tras una Liga en la que solo coqueteó con la zona baja en la primera parte de la primera vuelta, se presenta hoy en Vigo para medirse a rival por esa novena plaza (el partido será televisado en directo por la TVG2). El que la ocupa actualmente: el Coruxo FC. Ambos están separados por solo un punto de diferencia -49 los gallegos por 48 de los charros-. Por tanto, si gana el Coruxo FC, la plaza ya será suya pase lo que pase en la última jornada, pero si Unionistas lograr arrancar la victoria dependerá de sí mismo para ser noveno en la última jornada. Incluso empatando tendrá muchas opciones porque en la jornada final, los de Aguirre reciben en casa a un Rápido de Bouzas que podría ya estar incluso descendido si no gana hoy al Castilla o si el Salamanca CF vence al Inter de Madrid en el Helmántico, mientras que el Coruxo tiene una durísima salida al campo de la Cultural Leonesa que, dependiendo de los resultados del este domingo, podría necesitar los tres puntos para seguir aspirando a las cuatro primeras plazas para estar en el play-off de ascenso.

El de O Vao será el último encuentro como visitante de Unionistas, que ha tenido unos números notables fuera de casa: por ahora es el noveno mejor de la Liga con 19 puntos (cuatro victorias, siete empates y siete derrotas) aunque también es cierto que no gana fuera desde el mes de diciembre, cuando el día 12 se impuso al Sanse- y de eso ya ha pasado más de una vuelta.

Además el Coruxo se ha mostrado muy firme todo el curso en su coqueto estadio donde ha logrado 32 de sus 49 puntos en O Vao -solo ha perdido uno de sus últimos ocho encuentros ante su afición, ante el Pontevedra hace el 14 de abril por 0-1-. Además del Pontevedra, solo la Cultural Leonesa, el Celta B y la Ponferradina han sido capaces de ganar allí esta temporada.

En el encuentro de la primera vuelta en Las Pistas, Unionistas realizó uno de los mejores encuentros de toda la temporada y se impuso por 4-0 -su victoria más amplia de la categoría- gracias a los tantos de Nacho (p.p), Carlos de la Nava , Góngora de penalti y Unai Hernández.

Sin Aguirre ni Admonio

El mister asturiano no podrá sentarse en el banquillo de O Vao tras la sanción de dos encuentros con la que ha sido castigado tras su expulsión frente al Sanse -Garcy, su ayudante, estará a los mandos-, mientras que en el once no podrá estar uno de los fijos, Admonio, que tendrá que cumplir baja por tarjetas por lo que podría regresar al once Ayoze junto a Quintana. La gran novedad en la lista es el meta Carlos Molina, que tras ser baja ante el Sanse por molestias en una rodilla, el cartagenero se ha recuperado a tiempo de sus molestias para el esprint final del campeonato. Sin embargo, Blas Alonso sufrió una lesión en la sesión del miércoles y es baja para el choque, al igual que Juanmi, que se ha quedado fuera por decisión técnica.