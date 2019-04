Fútbol - Segunda B Unionistas quiere 'casi' cerrar la permanencia con una victoria ante un necesitado Burgos Aguirre, durante una rueda de prensa en el hotel Helmántico. / LAYA Aguirre recupera a varios jugadores para el partido que se disputa este sábado a las 18:30 horas en Las Pistas ISIDRO L. SERRANO Salamanca Viernes, 5 abril 2019, 15:38

Roberto Aguirre no ocultó en su cita con los medios de comuniación de todos los viernes la importancia que da Unionistas CF tiene el partido de mañana en Las Pistas frente el Burgos, a las 18:30 horas. El entrenador blanquinegro es consciente de la trascendencia de los tres puntos para casi certificar la salvación y afrontar con más tranquilidad el tramo final de la temporada. Tampoco ocultó su satisfacción por lo que significará para el club el proyecto del campo Reina Sofía «en el que estamos deseando jugar».

Aguirre inició su comparecencia dejando claro que mañana irán a por los tres puntos. «Es lo que buscamos: ganar y posicionarnos muy bien de cara al tramo final con el objetivo muy cerca», señaló. Aunque no ocultó que el rival no pondrá las cosas fáciles, «es un buen equipo y tiene muy buenos jugadores. Funciona bien colectivamente porque tiene un bloque fuerte. Defensivamente lo hace bien y en ataque tiene la referencia de Cervero. El juego directo que hacen sobre él no es fácil de defender».

Sobre el tipo de partido que espera, Aguirre encontró algunas similitudes con el encuentro ante el Internacional, «puede ser parecido a ese partido, pero luego hay circunstancias que pueden hacer que el encuentro vaya por otro camino. Será difícil, con pocos espacios y con dificultades para maniobrar con balón».

Uno de los aspectos positivos que destacó el entrenador de Unionistas fue la recuperación de varios jugadores que se perdieron la jornada pasada. «Recuperar a tres jugadores hace la semana diferente. Empiezas desde el primer día viendo las variantes y sí es verdad que llegamos con muchos más efectivos. Bajas seguras son Guille Andrés, Ribelles y Juanmi. Y Pau Cendrós, claro», afirmó.

Además, el técnico asturiano se refirió a la situación de Carlos de la Nava y Diego Hernández, que es probable que entren en la convocatoria pero tienen pocas opciones de jugar. «El caso de Diego va evolucionando. Nos adelantamos un poco a los plazos por necesidad. Está en un proceso de recuperación y gana día a día. Pienso que todavía le falta. Carlos está mejor pero es verdad que va por días; algunos se encuentra muy bien, como hoy, pero el miércoles le costó más. Incluso hoy pensaba que podía ser descarte antes de empezar la sesión. Ahora mismo, entiendo que está en condiciones de poder llegar al partido. Hablaré con él mañana», informó.

Otro tema de preocupación para Aguirre es el estado del terreno de juego en Las Pistas, aunque la climatología podía echar un capote ya que «si lloviese, creo que estaría mejor. El mayor problema del césped es cuando no tiene agua y está duro, porque al estar irregular, el bote de balón se hace complicado. Pero cuando está más blando, facilita mucho más el juego».

Y para cerrar su rueda de prensa, Aguirre se refirió a la noticia de la jornada, la presentación del proyecto del Reina Sofía. «Es la noticia de la temporada. Es un paso para el crecimiento del club y está generando mucha ilusión. Estamos con ganas de jugar allí cuanto antes. Es una noticia muy importante para el club», destacó.