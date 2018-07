FÚTBOL - Segunda B Unionistas quiere pasar página y desea toda la suerte del mundo a Astu en su futuro Javier Tejedor y Gorka Etxeberria posan con los cuatro fichajes presentados por Unionistas, Admonio, ADrián Llano, Iván Robles y Unai Hernández. / MARÍA SERNA Gorka Etxeberria explica que «no voy a contestar a Astu» y añade que «sería injusto enturbiarlo más, el club y el técnico se merecen el buen recuerdo de estos cuatro años» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Viernes, 20 julio 2018, 14:58

El vicepresidente de Unionistas, Javier Tejedor, y el director de Fútbol, Gorka Etxeberria, no quisieron valorar esta mañana la rueda de prensa de Astu, extécnico del club despedido el pasado lunes, en la que acusaba directamente al vasco de ser la causa de su despedido de la entidad. «Es mejor dar las gracias a Astu, es historia de este club, ha llegado el momento de separar nuestros caminos y creo que tanto él como nosotros debemos mirar hacia adelante, pasar página porque yo creo que a ninguna de las dos partes nos favorece el respondernos la una a la otra. Cada uno hemos dicho lo que teníamos que decir y a partir de ahora, de verdad, le deseo en lo personal y en lo profesional lo mejor, le tengo aprecio personal. Lo mejor es tirar para adelante y retomar el camino, nosotros el nuestro y él el suyo».

En este sentido, Gorka Etexeberria tampoco entró a valorar las acusaciones del técnico asturiano hacia su persona y apuntó que «no voy a contestar, pero aprovecho para sumarme a la querencia de que le vaya bien en el futuro, por supuesto. Cuando pase un poco de tiempo se recordará como una etapa maravillosa, tanto del club como de Astu como entrenador y así debe quedar en el recuerdo. Seríamos injustos si se enturbiase demasiado, se merecen tanto el club como Astu el buen recuerdo de los cuatro años y así lo deseo de verdad».

El entrenador

Sobre el nuevo entrenador, Gorka reveló que «vamos avanzando pero queremos hacer las cosas bien, elegir al que sea nuestro mister durante varios años, damos pasos. Espero que para la semana que viene esté». El director de Fútbol significó que no ha negociado cantidades porque «no hay mucho que negociar. Unionistas es Unionistas y quieres venir o no quieres venir. Hay entrenadores de diferentes cachés y currículum. Las condiciones son muy claras, estamos hablando con varios, saben lo que hay, lo admiten y no vienen por eso evidentemente».