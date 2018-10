Fútbol - Segunda B Unionistas quiere «estirar la racha» ante el Internacional este domingo en tierras madrileñas Roberto Aguirre, durante la rueda de prensa. / MANUEL LAYA Tras dos semanas puntuando, Agurirre cree que es una buena oportunidad para seguir sumando ante otro debutante en la ccategoría «que lo está haciendo muy bien» ISIDRO L. SERRANO Salamanca Viernes, 19 octubre 2018, 15:19

Unionistas de Salamanca CF encara este domingo en Boadilla del Monte, a las 12 horas, un importante partido ante el Internacional de Madrid, en el que el equipo de Roberto Aguirre quiere seguir puntuando un partido más, tras romper la mala racha de tres derrotas con su victoria ante el Navalcarnero en tierras madrileñas hace dos semanas y el empate del pasado sábado en casa ante el Valladolid B.

El técnico asturiano del equipo salmantino destacó el buen hacer del Internacional, también debutante en Segunda B, que en las ocho primeras jornadas solo ha perdido un partido y ocupa la séptima plaza de la clasificación con 13 puntos. Además, nuevamente las bajas podría afectar al esquema de juego ya que se mantiene la duda de Piojo y el técnico no podrá contar con Guille Andrés, Gallego, Diego ni Quintana.

Respecto a la racha del equipo, Aguirre aseguró en su habitual encuentro con los medios de los viernes que la evolución reciente de resultados «es lo positivo de los dos últimos partidos, aunque nos hubiese gustado ganar al Valladolid B porque creo que lo merecimos. Cortamos una racha de tres partidos perdiendo y ahora queremos darle más longitud a esta racha positiva».

El técnico de Unionistas insistió en las bajas con las que cuenta el equipo. «Gallego y Guille son bajas seguras y Diego y Carlos Quintana también se unen a ese grupo. Además, seguimos pendientes de Piojo. A Ayoze le puede faltar un poco de esa forma que necesita recuperar pero entrará en convocatoria», aseguró Aguirre, que se mostró poco optimista respecto a la evolución de Piojo «se le han realizado unas pruebas y hay que ver los resultados. Empezó muy bien la semana y sacó muy bien el entrenamiento del miércoles, pero el jueves no tenía tan buenas sensaciones y optamos por volver a repetirle las pruebas. Ahora mismo, es una duda seria», sentenció.

El técnico del equipo salmantino no dudó en elogiar a un rival que considera peligroso. «Manejan un poco de todo. Hay que adaptarse a su campo, de hierba artificial y con dimensiones algo reducidas», afirmó. Aguirre puso el ejemplo del partido ante el Valladolid B para plantear la posible estrategia ante el Internacional, «nosotros queremos manejar también el juego y todos los registros del partido; nos gusta tener el balón aunque no siempre podemos. Tuvimos mucha posesión ante el Valladolid B, que también quería el balón. Vamos a ver qué capacidad tiene cada equipo para maniobrar con el balón. Es un equipo debutante en la categoría y lo lleva muy bien; me parece un buen equipo y funciona muy bien colectivamente, aunque también tienen individualidades importantes».

Por otra parte, ras los problemas con el césped de Las Pistas denunciados el pasado sábado, Aguirre, a preguntas de los periodistas, se refirió a este aspecto en concreto afirmando que «es difícil porque no es nuestro y no podemos entrenar en él. Estamos alternando tres zonas diferentes de entrenamiento. Mañana toca en La Aldehuela, otro día en los anexos de Las Pistas, otro en otro campo… a veces tocamos cuatro superficies diferentes y estamos relacionándolo con ciertas lesiones que nos están ocurriendo», concluyó.