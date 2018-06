FÚTBOL - Segunda B Tom: «De Unionistas me quedo con todo, desde el barro del Reina Sofía al ascenso a Segunda B» Tom posa con sus hijos tras lograr el ascenso. / MANUEL LAYA El exportero de la UDS seguirá ayudando al club en las relaciones institucionales pero no continuará como ayudante de Astu JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Viernes, 29 junio 2018, 16:18

El exportero de la UD Salamanca, Ángel Caamaño Mulas, conocido como Tom, no estará la próxima temporada en el cuerpo técnico de Astu en Unionistas. Ha preferido dar un paso atrás tras el ascenso a Segunda B pero seguirá aportando su importante granito de arena desde la labor institucional para que, entre otras cosas, ese campo que se va a construir en el barrio de El Zurguén, sea la 'soñada' casa del club blanquinegro.

–¿Qué valoración hace de lo conseguido esta temporada?

–La valoración solo puede ser muy positiva. Lo que empezó siendo un sueño, subir a Segunda B, y aunque es cierto que se intenta hacer un equipo primero para ser campeón de Tercera y después que pueda subir a la primera, se ha logrado el objetivo. Hay equipos históricos que llevan años intentando subir y no lo consiguen. Se empezó con dudas tras un inicio dubitativo de la temporada, luego no se hizo bien ante los grandes, pero al final se gana la Liga, que es muy larga. Vamos al play-off con mucha ilusión y sabíamos que ante el Don Benito, sin menospreciar a nadie, lo podíamos conseguir. Fue un palo no hacerlo y después ante el Tarazona lo pasamos muy mal en la ida. Su supera la eliminatoria levantando al equipo y al final subimos en el minuto 95...

–El que hiciera el guión de la película se lo 'curró' mucho...

–Sí (ríe), ha sido una gran película de suspense. Cuando cogió el balón Razvan yo tenía la sensación de que lo metía. Es muy templado. Fallar ese penalti hubiera sido brutal. Fue un momento dramático, luego viendo las imágenes de la celebración fue increíble.

–¿Cuál debe ser el reto ahora en Segunda B?

–Lo primero es intentar formar una base solida, con la que intentar mantenerse sin apuros en principio. Será difícil porque pasamos a una categoría profesional, es muy dura. Pero en Unionistas llevamos 4 años siempre estrenando algo nuevo. Hay que ser ambiciosos pero el objetivo debe ser salvarnos sin apuros.

–¿Por qué da un paso atrás y abandona la parcela como ayudante de Astu?

–Ya el año pasado le dije al club que no quería seguir en esta parcela, pero pasó lo de Xátiva y me marcó mucho. Decido que sigo un año más para intentar el ascenso y hace ya unos 15 días le dije al club que pasara lo que pasara en lo deportivo, lo dejaba. Y que mejor forma de retirarme que haciéndolo con el club en Segunda B. La exigencia de ganar desgasta y pienso que en mi puesto otra persona con más ilusión y tiempo aportará más. Yo entre el trabajo, la familia, los hijos...

–¿Y cómo ayudará a partir de ahora a Unionistas?

–Eso está pendiente de hablar con el club, que no tardaremos. Seguro que encontramos algún sitio para acomodarme y que pueda ayudar. Puedo echar una mano en ciertas cosas si el club quiere, y si no, pues a ver el fútbol desde la grada.

–¿Cómo va lo del campo para Unionistas?

–Estamos trabajando mucho en ellos. No creo que deba hablarse mucho de ello porque debe ser el Ayuntamiento el que lo haga y creo que pronto habrá noticias al respecto. La prudencia es importante en estos casos. Hay contactos constantes y seguimos trabajando para que algún día y en un futuro haya realidades.

–De lo que no cabe dudas es de que sería muy importante para el crecimiento de Unionistas.

–Sin duda. Todo el mundo sabe el desembolso que hace Unionistas todas las temporadas para poder entrenar con su cantera, el reparto de material por varios campos... Es determinante y ya estando en SegundaB, por seguridad, en Las Pistas nos acomodaremos pero tiene que haber mejoras si queremos seguir creciendo.

–¿A qué tipo de mejoras se refiere?

–Sobre todo por temas de seguridad, vallas para separar aficiones, algunos tramos de la grada están en mal estado... Hay que darle una vuelta a eso. Así se podrían tener más socios y también más visitas de equipos que mueven mucha afición.

–Ya por último, ¿con que se queda de su etapa en Unionistas en la parcela técnica?

–Con todo me quedo, con lo bueno y con la malo. No es por generalizar, pero hemos vivido momentos duros y también otros muy felices, desde el día del partido en el Reina Sofía todo lleno de barro hasta culminar todo con el ascenso a Seg¡unda B. Me quedo con todo.