FÚTBOL - Segunda B Unionistas CF presenta las novedades en su cantera para la próxima temporada El club salmantino hará una división entre fútbol de de iniciación y de formación y descarta por ahora tener un filial JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 21 mayo 2019, 13:42

Unionistas de Salamanca ha realizado esta mañana una evaluación de la temporada de la cantera, tambien ha presentado las novedades para la siguiente y ha hecho oficiales los nombres de los coordinadores de todos los departamentos de la base para la campaña 2019-2020 de la mano de Gorka Etxeberria, Álvaro Panedas y Adrián Santos.

El primero en tomar la palabra ha sido el director de fútbol del club, que ha significado que «en cuanto a la evalución es de satisfacción por cómo ha marchado el fútbol base. Nos plateábamos más crecimiento por dentro que por fuera y creo que lo hemos conseguido. El gran paso viene ahora de cara a esta segunda temporada en la que queremos poner en marcha varias novedades».

«En el club entendemos que debemos nutrirnos de formación y captación. A medio plazo queremos nutrir al primer equipo de canteranos, El objetivo del fútbol de cantera es la formación, no la competición. Esto no quiere decir que no queramos ganar los partidos. El único objetivo del fútbol base es formar futbolistas y personas», añadió Gorka que relató los tres grandes avances para la temporada que viene en el fútbol base de Unionistas. «En primer lugar, Adrián Santos como director del fútbol base y Álvaro Panedas como director técnico Alvarito como director logístico van a estar liberados, no van a entrenar; en segundo lugar, se mantiene el fútbol base estructurado en dos áreas de fútbol 7 y 11, fútbol de iniciación y fútbol de formación, y lo dividiremos en departamentos. Iniciación dividido en dos: benjamines y prebenjamines, y luego alevines; y el de formación (11), con infantil, cadete y juvenil. Trabajaremos por departamentos para dotarlos de más profundidad». Y el tercer apartado será «atender al qué y cómo entrenamos, los procesos de formación. Los contenidos».

Después tomó la palabra Adrián Santos, que anunció las personas que estarán al frente de cada parcela. «En prebenjamines y benjamines, Juan Sáez; en alevín, Miguel Angel Sánchez; en infantil, Daniel Martínez; en cadete, Víctor González; en juvenil, Cristian Pérez» y además añadió que se contará de nuevo con «uno de los referentes de este año como Aitor Vicente en psicología deportiva y comportamiento, también en valores como el capitán Dani Chamorro; y en rendimiento, a Yeray García».

Por su parte, Álvaro Panedas destacó en cuando modelo que «ha sido construido a lo largo de estos 6-7 meses entre todos y hoy ve la luz. La misión del club para estos dos departamentos en la iniciación es fomentar el desarrollo esponstáneo y natural. Y en formación o fútbol 11, queremos impulsar el crecimiento consciente y responsable. Estos modelos se implantarán desde ya. Es importante sentar estas bases de cara a medio y largo plazo».

También se avanzaron la mayoría de los nombres de entrenadores de los primeros equipos de cantera de la temporada 2019-2020 como Gabriel de Aller (juvenil), en cadete ya está casi cerrado pero no se quiso haer público aún el nombre; y en infantiles, Antonio Aznar.

Captaciones y sin filial

Unionistas CF de Salamanca también celebrará captaciones, solo para futbol 7, este próximo miércoles 29 de mayo en La Aldehuela a las 18 horas.

Y en cuanto a la posibilidad de tener un filial la próxima campaña, Etxeberria negó este hecho al «90% no habrá Unionistas B la próxima temporada por diferentes motivos, era el sueño pero no está mal esperar un poco porque sin la instalación nueva nueva aún y sin tener algo más de presupuestos no lo emos. Sería un querer y no poder. Mejor llegar a un acuerdo con uno o varios clubes para cubrir esa etapa intermedia cediéndoles nuestros jugadores».

Y, para finalizar y en cuanto al campo del Reina Sofía, el director de fútbol explicó que «creemos que todo va bien, que se licita ya y esperamos que para finales de agosto o principios de septiembre se empezarán las obras y nada hace pensar que no esté terminado antes de Navidad. Podremos ir jugando allí con la cantera porqu el primer equipo no va a jugar donde no pueda tener a su afición». Además, también avanzó que es muy posible que la pretemporada del primer equipo comenzará el 15 de julio.