Sábado, 3 agosto 2019

Unionistas presenta dos fichajes «de proyecto, para aportar ya y para ir creando club»

Unionistas de Salamanca presentó esta mañana a dos de sus fichajes para esta campaña: el portero Javier Hernández y el defensa Álvaro Santos.

El director de fútbol de Unionistas, Gorka Etxeberría, les definió como sendos fichajes «de proyecto» para el club, tanto por su juventud (20 y 19 años respectivamente) como por su capacidad futbolística «y no sólo para esta temporada». Santos ha fichado para dos campañas y Hernández para tres, aunque el Valladolid mantiene una opción de recompra. Ambos llegan «para aportar ya en esta campaña, para ir aportando y para ir creando club».

Álvaro Santos agradeció la confianza y la oportunidad que le brinda Unionistas, por pasar de jugar en juveniles a Segunda División B. «Es un reto muy bonito. Tengo ganas de que empiece, porque va a ser una gran temporada». La experiencia «me servirá para mucho, de aprendizaje sobre todo», porque pasará de marcar a jugadores de su edad a delanteros veteranos. También destacó que se ha sentido «muy arropado» por el club desde el primer momento y que el grupo de trabajo y el ambiente «es increíble, y eso se plasma en el campo». Y, por supuesto, que tiene ganas de jugar. «Si no tuviéramos ganas estaríamos perdidos»

Se definió como un jugador al que le gusta salir con el balón y tirar diagonales y comentó que ya conocía la ciudad, puesto que su padre es de Cerralbo y visitaba Salamanca en los periodos vacacionales.

Javier Hernández, por su parte, explicó que Unionistas fue el primer club que le llamó, ya en junio, y fue el que más interés puso en contar con sus servicio. «Ya conocía el club y me hizo estar muy ilusionado. Tengo ganas de aportar desde ya y crecer con el club. Ojalá sea una gran temporada». Y una vez dentro de la disciplina de Unionistas, se sorprendió con lo que encontró. «Venía con una idea de lo que era el club, pero una vez dentro es impresionante. Desde el primer día la gente está encima de tí, ayudándote con cualquier cosa que necesites. Y lo de la afición es único», no sólo en la región sino «en gran parte de España, no sientes ese cariño en prácticamente ningún sitio».

Hernández comentó que el equipo mantiene buena parte del bloque del año pasado y que los nuevos «nos estamos integrando muy bien y eso es determinante toda la temporada». Finalmente, se definió como un portero «bastante completo» que trabaja «para tener menos puntos débiles». «Venimos a ganarnos un puesto y jugará el que decida el mister, tenemos que dar lo que tengamos para que el mister lo tenga complicado», concluyó.