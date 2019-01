Fútbol - Segunda B Unionistas presenta a Blas Alonso y Etxeberria casi da por cerrado el mercado de invierno para el club Gorka Etxeberria, en primer término, Blas Alonso, y Javier Tejedor, durante la presentación del jugador gallego. / MANUEL LAYA El joven lateral gallego asegura que la afición blanquinegra ha sido una de las principales razones por las que decidió venir a Salamanca I. L. S. / WORD SALAMANCA Jueves, 24 enero 2019, 14:18

Tras el anuncio de la baja de Peli, Unionistas de Salamanca procedió este mediodía a presentar a su nuevo lateral Blas Alonso, en un acto en el que el director deportivo de Unionistas, Gorka Etxeberria, aprovechó para asegurar que para el club estaba prácticamente cerrado el mercado de invierno, y en el que también participó Tejedor, que agradeció al joven jugador gallego su decisión de venir a Salamanca. Y el trabajo que ha realizado la secretaría técnica y la dirección deportiva.

Respecto a la llegada de Blas Alonso, Etxeberria afirmó que «él ha elegido el club y nos ha facilitado el trabajo y también la imagen del club que tienen muchos jugadores, jugamos con esa ventaja».

El director deportivo de Unionistas CF fue muy sincero al asegurar que «a nosotros no nos gusta este mercado porque queremos estabilidad pero una vez que se abre el melón se trata de hacer lo menos posible pero bien. Esa es nuestra política. Concedimos la posibilidad de salir a Iván Robles, pero con la idea clara de que no íbamaos a fichar por fichar. Al final hemos tenido la suerte de que Blas haya accedido, porque nos va ayudar mucho».

Por su parte, el nuevo jugador Blas Alonso, lateral derecho con recorrido y de 21 años de edad, procedente del filial del Deportivo de la Coruña, quiso agradecer en primer lugar a Gorka «que haya hecho posible que yo esté aquí».

Aunque afirmó que no le gusta mucho definirse como jugador, afirmó que «soy un jugador joven, con experiencia en la categoría y contundente atrás», y añadió que «cuando las cosas van bien, llegar en el mercado de enero significa adaptarse. Es un proyecto que me gusta y en el que puedo participar. Voy a hacer todo lo posible para contar en los planes del míster».

Blas Alonso desveló que los consejos de Diego Caballo había tenido mucho que ver en su decisión, «le pregunté sobre la ciudad y el club. Me dijo que era algo muy familiar y muy cercano. La afición es algo muy importante. Sus palabras me han llevado a elegir este club. La afición ha sido uno de los motivos para elegir este equipo. Tienen una gran afición y son un equipo muy importante en la categoría».

También comparó las similitudes entre El Deportivo Fabril y Unionistas, «es algo muy parecido a lo que viví el año pasado con el Fabril porque también éramos recién ascendidos. Unionistas este año tiene un objetivo marcado y veremos tras ir partido a partido lo que nos depara» .

Tras las palabras de Blas Alonso, Gorka Etxeberria no tuvo reparos para comentar aspectos como las salida de Peli anunciada minutos antes. «Os he comentado que estoy cerca de todos los jugadores. Habrá tomado café con Peli cuatro veces en este mercado para ayudar en su situación. Mientras él no tenga donde ir, aquí es bienvenido; pero en el momento que tuviese donde ir, se le darían opciones. Estuve con Peli anteayer y ayer mismo él cerró una posibilidad que le agradaba y me dijo que ya lo tenía», afirmó.

Respecto a la posibilidad de que hubiese algún movimiento más, el director deportivo de Unionistas CF aseguró que «no lo puedo garantizar pero me gustaría decir que hasta aquí hemos llegado y damos por cerrado el mercado. Ahora que hemos tenido una salida y la hemos completado no haya nada más. Hablaremos con el míster con tranquilidad pero no tenemos urgencia de cerrarlo».

Finalmente anunció que «vamos a hacer ficha profesional a Piojo. Tiene un año más firmado y va a estar más. Pio es Unionistas, es todo como muy fácil», y descartó que Jorge Alonso fuese a tenerla, «al menos este año no. En primavera veremos si le apetece a él y nos encaja a nosotros».