Unionistas CF, a poner la guinda a un curso brillante con un puesto para la Copa del Rey
El equipo salmantino quiere redondear su gran temporada conquistando la última plaza libre para la Copa del Rey si logra un punto más que el Coruxo, que visita a la Cultural

Seguro que allá por el mes de julio, cuando Unionistas CF empezó con uno de los presupuestos más bajos de toda la categoría su pretemporada para afrontar su primera campaña en Segunda División B -lo hizo sin entrenador por entonces tras la destitución de Astu y todavía sin que Roberto Aguirre hubiera llegado a la disciplina del club-, muy pocos de sus aficionados habrían imagino que los suyos llegarían a la última jornada no solo ya salvados de todo peligro sino que además podrían luchar incluso por un puesto para la próxima Copa del Rey en el encuentro de despedida en casa en ante el Rápido de Bouzas. Pues sí, es una realidad y así llega Unionistas CF al partido de esta tarde a las 18 horas en Las Pistas ante un rival que además ya está descendido.

El equipo de Aguirre ha completado una temporada muy por encima de sus expectativas, sin apenas rozar los puestos de peligro durante la temporada -solo en el inicio de la primera vuelta estuvo en plazas de descenso- y ahora puede recoger un premio con el que ni había soñado. Los blanquinegros son décimos con 49 puntos y necesitan igualar o superar al Coruxo (50), que es el que ocupa la ansiada novena plaza. Unionistas le tiene ganado el goalverage particular por lo que 'solo' necesitan sumar un punto más que los gallegos, que visitan a una Cultural Leonesa que ya no se juega nada después de quedarse la temporada pasada sin opciones de luchar por el play-off de ascenso. Si los gallegos ganan, Unionistas se quedará sin opciones pero si empatan y los charros ganan, o si pierden y Unionistas empata -siempre que el Burgos no gane, que también tiene opciones remotas pero que visita al líder, un Fuenlabrada que se juega quedar primero de grupo lo que le otorga importantes ventajas para el play-off de ascenso-.

El encuentro también tendrá su apartado sentimental en el césped y en la grada porque el del Rápido de Bouzas será el último partido para muchos jugadores de la plantilla unionista que terminan contrato con la entidad y que por una u otras razones (o bien porque no interesan o porque no están dispuestos a renovar con la cantidad económica que les ofrece la entidad salmantina) y así hoy se vestirán por última vez la elástica blanquinegra.

Casos especiales pueden los del meta Carlos Molina que, tras dos años espectaculares, apunta a su adiós como unionista si no cambian radicamente las negociaciones. También terminan contrato en la defensa Admonio -traspasado al CD Numancia-, Quintana -regresa tras su cesión a Las Palmas-, Blas Alonso, Juanmi o Pau Cendrós; en la medular Albisua, portilla -aunque en su contrato tiene una cláusula fácilmente renovable-, Adrián Llano; y en la parte de arriba Unai Hernández, Guille Andrés, Jorge Hernández, Javi Navas, Garrido y Diego Hernández -regresa tras su cesión al Real Madrid-.

En el apartado deportivo, Aguirre no podrá contar esta tarde con Portilla ni Adrián Llano, ambos lesionados en el partido del pasado domingo ante el Coruxo, por lo que la medular apunta para Ribelles-Albisua En el rival son bajas por sanción Coti, Armando, Youseff y Javi Sánchez.

En el partido de ida el Rápido de Bouzas -que tras perder la pasada jornada ante el Castilla consumó su descenso- los gallegos castigaron a los charros con la mayor goleada sufrida por Unionistas en Segunda B fuera de casa (4-1).

Gran ambiente

Lo que ya es seguro es que Las Pistas vivirán una gran fiesta en la grada. El club anunció esta semana que quiere celebrar por todo lo alto la fiesta por la permanencia y para ello ofreció a los socios colaboradores dos localidades gratuitas para sus acompañantes y el resto de socios y los portadores del bono de final de temporada podrá retirar también una entrada gratis; además, los socios y los poseedores del bono de final de temporada entrarán gratis y los adultos no socios solo tendrán que abonar 5€ para acceder al encuentro y además tendrán una bebida gratuita hasta agotar existencias. Los niños entre 11 y 18 años tendrán que pagar 3€ y también dispondrán una bebida gratuita, mientras que los menores de 11 años entrarán gratis previa retirada de entrada. La capacidad máxima de la instalación es de 3.800 seguidores y es posible que se roce el lleno para despedir el gran curso de Unionistas esta temporada.

Actos antes y durante el partido

El club ha comunicado que hará varios homenajes antes y durante el partido. Así a las 17:50 habrá un reconocimiento a Jorge Alonso, exjugador del club la paada temporada, uno de los integrantes del ascenso a Segunda B, canterano de la extinta UDS y retirado esta temporada, y a las 17:55 se le entregará el Trofeo Ecotisa al portero Carlos Molina como mejor jugador del equipo esta temporada. Además en el descanso llegará el homenaje a los equipos cadetes A y C por su salvación y campeonato, respectivamente, en sus categorías.