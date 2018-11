Fútbol - Segunda B Unionistas CF se mide en cuadro a un Fuenlabrada «que está hecho para aspirar a todo» Aguirre, durante la rueda de prensa de este viernes. / WORD El entrenador, Roberto Aguirre, confía en «los que están» para pelear por todo el domingo y cree que Guille Andrés podría llegar ISIDRO L. SERRANO Salamanca Viernes, 2 noviembre 2018, 15:06

Salida complicada la de este domingo a las 17 horas en el estadio Fernando Torres ante el Fuenlabrada, tercero en la tabla del Grupo I de Segunda División B. Y más difícil aún tras la lamentable lesión de Pau Cendrós, que deja aún más mermado al equipo.

El entrenador de Unionistas, Roberto Aguirre, recordó en su tradicional encuentro con los medios de comunicación de los viernes, que aún no ha podido contar con todos los jugadores desde que se inició la temporada, aunque insistió que los jugadores que están disponibles tienen capacidad suficiente para sacar adelante este y cualquier partido. Además, cree que Guille Andrés estará en la convocatoria para el choque.

En relación al partido del domingo, Aguirre no ocultó que se enfrentan a un gran equipo y que el partido será bastante difícil. «Complicado va a ser, eso es evidente. Nos va a exigir mucho. El Fuenlabrada es un gran equipo y está en buena dinámica. Hemos visto muchos partidos de este equipo e intentamos controlar todos los aspectos colectivos e individuales. Es un rival hecho para aspirar a todo», afirmó.

Respecto a la situación de la enfermería, el entrenador blanquinegro señaló que «en principio, Guille va a llegar al partido. Si todo va bien mañana, entraría en la convocatoria y con opciones de poder participar. El resto en principio no, aunque alguno pudiera entrar en la convocatoria». Sin embargo, no quiso lamentarse en exceso por esta situación, y aunque recordó que aún no ha podido jugar ningún partido con la plantilla al completa, afirmó que «es evidente que con más efectivos siempre tienes más alternativas y puedes manejar más variantes. Pero al final tienes que mirar para lo que tienes. Venimos desde el inicio de temporada con este tipo de problemas y el equipo compite y se muestra con la misma entereza en los partidos. Los que están pueden resolver estas situaciones».

Aguirre se refirió en particular a la lesión de Pau Cendrós. «La noticia triste ha sido el diagnóstico de Pau. Una rotura grave. Es un poco lo negativo de esta semana porque perdemos a un futbolista que nos estaba dando mucho dentro y fuera del campo», señaló.

A preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de buscar algún refuerzo en el mercado, el técnico asturiano de Unionistas CF manifestó que «la lesión de Pau abre esa opción. El club está trabajando en ello y siempre es complicado, fuera de mercado, buscar algo que realmente necesites. Pero de momento es una cuestión que dejó un poco a un lado porque está muy cerca el partido de Fuenlabrada. Esta semana hemos tenido que asumir la lesión de Pau pero ahora toca centrarnos en Fuenlabrada. Ya veremos a ver qué pasa».

Además, Aguirre comentó también el regreso a los entrenos de Jorge Alonso. «Está empezando. Es positivo verle en el campo y en el verde. Seguro que, a nivel psicológico, es bueno para él pero tiene un trayecto importante. Habrá que ir viendo como progresa. Jorge Alonso, estando bien y con su nivel, vendría bien seguro», sentenció.