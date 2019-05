FÚTBOL - Segunda B Unionistas CF logra en Vigo un punto que puede valer una plaza para la Copa del Rey (0-0) Carlos de la Nava dispara ante el Coruxo. / EL NORTE Si el equipo charro gana al Rápido de Bouzas en la última jornaa y el Coruxo no lo hace ante la Cultural Leonesa dará el asalto a la novena plaza OPTA Vigo Domingo, 12 mayo 2019, 23:01

Un punto que puede valer un puesto para la Copa del Rey. Unionistas de Salamanca empató en la tarde de este domingo en Vigo ante el Coruxo FCsin goles y se mantiene con mucha vida para el nuevo reto que se han planteado los salmantinos para el final de su exitosa primera temporadas en la Segunda B. Tras lograr matemáticamente la salvación la pasada jornada, Unionistas quiere ahora arrebatarle la última plaza de la Copa del Reyal Coruxo -con el nuevo formato aprobado por la RFEF hasta el noveno en este grupo I por las presencia más arriba del Castilla y el Atlético B-. Tras el empate de ayer, el Coruxo se queda con 50 puntos, por los 49 de Unionistas, mientras que el Burgos se ha metido en la pelea tras salvarse matemáticamente ayer ganando al Celta B y colocarse con 48 puntos. A Unionistas, que le tiene el goalverage ganado al Coruxo tras el 4-0 de Las Pistas en la primera vuelta, le vale con ganar al Rápido de Bouzas, ya descendido a Tercera, y que no lo haga el equipo gallego en su vista a una Cultural Leonesa que ya no se juega nada por arriba -no puede alcanzar al cuarto- o, empatar con el Rápido, que caiga el Coruxo y que no gane el Burgos en su visita a un Fuenlabrada, líder, que necesita ganar para materializar su primer puesto en la última jornada tras caer ayer ante la SD Ponferradina (1-0).

En el once de Aguirre hubo importantes novedades como el regreso a la portería de Molina tras las molestias en la rodilla que le impidieron ser de la partida ante el Sanse -fue clave en el empate con varias intervenciones de mucho mérito durante el partido, y además Ayoze ocupó la plaza del sancionado Admonio en el centro de la zaga, mientras que por delante Portilla y Unai en la banda izquierda, fueron las otras caras nuevas para medirse al Coruxo.

A lo largo de la primera hora de juego, ambos conjuntos llegaron con asiduidad al área rival. Tras dos aproximaciones tímidas de Unionistas, el primer equipo en avisar con seriedad fue el Coruxo, en un mano a mano que Molina fue capaz de despejar para mantener el empate en el marcador. En el tramo final del primer tiempo, Pitu volvió a disponer de una opción clara para romper el partido a favor de los locales, pero, una vez más, el Coruxo malgastó la posibilidad de irse con ventaja al tiempo de descanso. El último aviso del primer tiempo llegó por parte visitante, en su primera ocasión clara, que se resolvió con un disparo al larguero de Ribelles.

Molina, clave en el empate, despeja un balón de puños.

Al arranque de la segunda mitad, las cosas siguieron más o menos la tónica de los minutos previos. Poco después de la reanudación, Juanpa dispuso de un nuevo mano a mano que Molina volvió a gestionar con habilidad, convirtiéndose en uno de los máximos responsables de que su equipo no afrontase la recta final del encuentro por debajo. La intensidad del encuentro se mantuvo hasta el final, y Unionistas volvió a tener su oportunidad para llevarse la victoria con un disparo de De la Nava que un jugador del Coruxo sacó en la línea de gol.

A partir de ese momento, ambos equipos ajustaron su intensidad defensiva y bajaron líneas en la presión, fruto del cansancio acumulado de un encuentro de máxima tensión y competitividad. Las ocasiones disminuyeron con el paso de los minutos, a medida que el partido se calmaba y la preocupación principal comenzaba a ser, por los dos bandos, la de terminar cayendo en un encuentro de tal igualdad. La última oportunidad para romper el marcador estuvo en los pies de Guille Andrés, un viejo conocido de la afición viguesa (dada su etapa como jugador del Celta B), quien disparó a las manos de Alberto en el interior del área con el tiempo ya cumplido. De esta manera, se fraguaba un empate que deja la pelea por la Copa del Rey abierta para la última jornada, introduciendo de lleno al Burgos en la misma.

Portilla, ante dos rivales. / EL NORTE

