FÚTBOL - Segunda B Unionistas CF lanza su campaña de socios 2019-2020 para un club 'de y para Salamanca' Carlos de la Nava, Piojo, David Gallego y Dieguito posan con los carteles de la campaña junto a dos directivos de Unionistas. / María Serna El club salmantino, que volverá a competir en Segunda B por segunda campaña seguida, ha realizado un pequeño incremento de las cuotas para el próximo curso JUANJO GONZÁLEZ Lunes, 1 julio 2019, 14:39

Unionistas de Salamanca ya tiene campaña de abonos para la temporada 2019-2020. Después de que hace unas semanas la Asamblea de socios de la entidad aprobara un ligero incremento de los precios para la segunda temporada consecutiva en Segunda B, el club ha lanzado esta mañana de lunes su campaña bajo el lema #UnionistasDeYParaSalamanca haciendo alusión a que todo el club está muy vinculado a la ciudad y su provincia.

El encargado de presentarlo ha sido el directivo Carlos Mielgo, que ha estado acompañado en la Plaza Mayor de Salamanca por cuatro jugadores salmantinos de la primera plantilla: el capitán Piojo, el defensa David Gallego, el delantero Carlos de la Nava y el fichaje procedente de la UD Santa Marta Diego González 'Dieguito'.

Mielgo ha señalado que «la campaña está basada en Salamanca con el 'hastag' #UnionistasDeYParaSalamanca. El concepto es que Unionistas es un club radicado en Salamanca, con todos sus sectores involucrados en la ciudad: el proyecto es de aquí, la gente es de aquí, los socios y dueños la mayoría son de Salamanca, los jugadores insignia también son salmantinos y el club está orgulloso de todo ello. Tenemos decenas de patrocinadores y la mayoría de ellos son de aquí. Es bonito además ver cómo la afición de Unionistas proyecta una imagen positiva de Salamanca en los campos donde va. Y además el futuro estadio que está en trámites de construcción estará en Salamanca (Reina Sofía)».

El directivo señaló sobre los precios que «como se decicido en la Asamblea hay una pequeña subida los carnés -190€ para el colaborador (por los 180€ de la pasada temporada), 140€ para el adulto (por los 130€ del anterior curso), 95€ para joven de 18 a 25 años (por los 90€ anteriores), mientras que los precios de junior (11 a 17 años), infantil (menores de 11 años) y simpatizante quedan con el mismo precio de 60€, 10€ y 40€, respectivamente- y los seguidores se podrán hacer socios desde esta misma tarde en la sede del club, en horario de lunes a a viernes de 10 a 14 horas y de 17:30 a 20:30 horas, y los sábados de 11 a 14 horas. Y también se podrán hacer socios online desde esta tarde como otras temporadas».

Por otra parte, destacó Mielgo, el «regalo de colaborador de este año va a consistir en una cartera que está decorada con simbología unionistas y que está elaborada por 'Mi pequeña fábrica'». Además, puntualizó que «hemos hecho un diseño especial de los carnés basados en los símbolos o el folclore de Salamanca: así, de los siete carnés, el de colaborador tiene un 'vitor', símbolo de la Universidad de Salamanca, relacionado con que los colaboradores, al pagar más dinero de forma altruista, estarían en el culmen de este símbolo universitario; el de 'adulto', tiene las conchas de la Casa de las Conchas porque este sector es el más numeroso; el 'joven', en edad universitaria, y por eso hemos puesto la rana de la Universidad; el 'júnior', de 11 a 18 años, con el 'Lazarillo de Tormes' porque a esa edad fue cuando el lazarillo partió de Salamanca desde el Puente Romano; el 'infantil' (menores de 11 años), enfocado en el astronauta de la Catedral Nueva, que representa el futuro; el de 'simpatizante' hay una encina, símbolo del campo charro, la provincia, ya que muchos simpatizantes residen fuera de la ciudad; y por último, el carné de 'empresa', con la vidriera de la Casa Lis, un proyecto emprendedor a comienzos del siglo XX, como son emprendedoras todas las empresas que dedican su esfuerzo y dinero en apoyar un proyecto de y para Salamanca como es el de Unionistas».

Carlos Mielgo expresó a preguntas de los medios que «la temporada pasada casi llegamos a los 3.000 socios, con más de 2.800, y ahora no nos hemos marcado una cifra concreta, sino que cale el mensaje de que esto es un club de Salamanca y para Salamanca y que la gente trabaja de forma altruista por un proyecto de Salamanca».

El directivo recalcó que el lema de la campaña no es contra ningún otro club de la ciudad (en relación al Salamanca CF) «porque pensamos exclusivamente en nosotros y como es un rasgo que nos identifica, no pensamos en nadie. Solo reivindicamos que todos los estamentos del club están enraizados en esta ciudad y provincia».

Piojo anima a la afición

El capitán de primer equipo, Piojo, tomó la palabra para expresar que «como portavoz de la plantilla me gustaría lanzar un mensaje a todos los socios y dueños del club para animarles a que nos vuelvan a apoyar. No sabéis lo importantes que sois para nosotros. Cuando aparecéis en las buenas sois la 'hostia' pero cuando estáis en las malas no sabéis lo que nos empujáis. Como dije el año pasado y repito de nuevo las aficiones dan puntos y la de Unionistas da muchos puntos. Y a nivel deportivo será seguro un año duro de nuevo, este año más duro que el pasado porque la gente ya nos va a respetar. Y nosotros con la ilusión que tenemos vamos a seguir dando todo por este escudo y ojalá podamos repetir la temporada anterior. En la Copa del Rey, intentaremos pasar todas las rondas posibles pero sin desviar la atención de los más de cuarenta puntos de la Liga que tan difíciles son de lograr».

Carlos de la Nava, junto a un balón y un carné de socio de Unionistas. / María Serna

Estos son los datos facilitados por el club:

¿QUÉ TIPOS DE SOCIO HAY?

Como en cada temporada, los socios aprobaron en la Asamblea General el precio de los carnés para la temporada 2019/20.

- Carné colaborador (incluye todos los partidos, obsequio exclusivo y ventajas a lo largo del año): 190 € adulto. En el resto de categorías, los jóvenes tendrían que abonar 40 € adicionales respecto al precio fijado, los juniors 30€ y los infantiles 20€.

- Carné adulto: 140 €.

- Carné social: 140 € (Para desempleados, personas con discapacidad y pensionistas. Imprescindible presentar documento acreditativo a la hora de disfrutar de los descuentos aplicables.).

- Carné joven (18 a 25 años. Nacidos entre el 01/07/1993 y el 30/06/2001): 95 €.

- Carné junior (11 a 17 años. Nacidos entre el 01/07/2001 y el 30/06/2008): 60 €.

- Carné simpatizante: 40 €. (Derecho a voto, conservación de antigüedad, dos entradas + partido de presentación, descuento resto de partidos y entradas garantizadas).

- Carné infantil: (Menores de 11 años. Nacidos a partir del 01/07/2008): 10 €.

*Ningún carné excepto el colaborador incluye los días de ayuda al club, Copa del Rey y Playoff/Playout. Sin embargo todos los socios tienen derecho a conseguir entrada para dichos encuentros con descuento sobre el precio general, siendo éste mayor en el caso del carné social.

¿DÓNDE SE PUEDEN HACER SOCIO?

Los aficionados de Unionistas de Salamanca pueden renovar o darse de alta como socios del club de modo presencial en la sede del club a distancia mediante la tienda online.

La sede tiene los siguientes horarios: De lunes a viernes: de 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas.

Sábados: de 11:00 a 14:00 horas.

*Por motivos logísticos, solo se puede solicitar un carnet por pedido online, puesto que necesitamos los datos de todos los socios y en cada pedido el sistema solo solicita los datos del comprador. Por ello, si selecciona más de un carnet dentro de la misma compra la plataforma le dirá algo similar a «exceso de peso». Si desea solicitar más de un carnet debe hacer lo siguiente: Pida un carnet en cada pedido. En el primero, en modo de envío, seleccione «Envío a domicilio». En los posteriores seleccione «recogida en tienda» -para que solo le cobre una vez los gastos de envío- y en comentarios indique que deben ser enviados conjuntamente y a la misma dirección anterior (indicándola nuevamente).

LA IMPORTANCIA DE SER SOCIO COLABORADOR

La figura del carné colaborador se creó para que aquellos socios que deseaban aportar una ayuda mayor al club pudieran realizarla. Su donación sobre el precio normal de su categoría es un impulso indispensable para el proyecto e incrementa el crecimiento del mismo de forma exponencial.

En esta ocasión, además de la ventaja de poder acudir a todos los partidos sin excepción y disfrutar de ofertas y descuentos en los patrocinadores, el club hará obsequio de un regalo exclusivo: una 'slim wallet', cartera unionista del siglo XXI diseñada en exclusiva por 'Mi Pequeña Fábrica'. Será fabricada en poliamida mediante la innovadora Multi Jet Fusión de HP. ¡Un regalo práctico, útil y exclusivo para los socios colaboradores de Unionistas de Salamanca!

TIPOS DE CARNÉS:

Cada tipo de carné está asociado a un símbolo de Salamanca:

Colaborador: Símbolo del vítor, la máxima distinción posible. Solo podían grabarlo en las paredes quienes obtenían el título de doctor en la Universidad de Salamanca, que cuenta ya con más de 800 años de Historia.

Adulto: Concha de la Casa de las Conchas, la obra civil más importante de la ciudad que tiene numerosas conchas en su fachada. Los socios adultos son la parte más numerosa de Unionistas de Salamanca y por lo tanto el sector más importante a nivel numérico.

Joven: Rana de la Universidad de Salamanca. Los socios de esta categoría tienen entre 18 y 25 años, por lo que están en pleno periodo universitario. Los jóvenes tienen dos posibilidades de cursar estudios universitarios en la ciudad: tanto en la Universidad Pontificia como en la Universidad de Salamanca.

Junior: 'El Lazarillo de Tormes', libro cumbre de la literatura del siglo XVI que tiene mucha relación con Salamanca. Cuando el Lazarillo parte del Puente Romano en la obra es un jovencillo, como los socios de esta modalidad, que tienen entre 11 y 17 años.

Infantil: Astronauta de la Catedral Nueva, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad que hace una pareja perfecta con la Torre del Gallo de la Catedral Vieja. Los socios infantiles, menores de 11 años, representan el futuro como el austronauta esculpido en la piedra de Villamayor.

Empresa: Vidriera estilo 'art nouveau' de la Casa Lis, obra modernista de comienzos del siglo XX totalmente emprendedora para la época. Exactamente igual que nuestros patrocinadores, que tienen la valentía de apoyar un proyecto diferente que es de y para Salamanca.

Simpatizante: Encina, símbolo de toda la provincia charra, donde Unionistas tiene numerosos socios simpatizantes y peñas oficiales. Este árbol se extiende además por muchas provincias españolas y el club posee en la mayoría de ellas socios simpatizantes que optan por esta modalidad al no poder acudir habitualmente a los partidos.