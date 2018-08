FÚTBOL - Segunda B Unionistas ficha a Javi Ribelles para su centro del campo Javi Ribelles El centrocampista procede del Alcoyano, donde la pasada temporada fue titular indiscutible JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Lunes, 13 agosto 2018, 14:20

Otro fichaje más para Unionistas de Salamanca de cara a su primera temporada en Segunda B. Y ya van 14.

«Unionistas de Salamanca CF ha llegado a un acuerdo con el jugador Javi Ribelles, que se convierte en la 14ª incorporación de cara a la temporada que está a punto de comenzar. Ribelles es un centrocampista de 26 años que procede del CD Alcoyano, donde la pasada campaña fue titular indiscutible. Jugó un total de 35 encuentros, todos ellos formando parte del once inicial. El futbolista, nacido en Paterna (Valencia), ha competido en Segunda División B durante las tres últimas temporadas. En la 2015-2016 y en la 2016-2017 formó parte de la plantilla del Atlético Levante, donde disputó 64 partidos en la categoría de bronce», señala la entidad.

Ribelles, nacido en Paterna (Valencia) el 25/04/1992 ha jugado 96 encuentros en Segunda , 27 la priemra temporada con el Atlético Levante, la segunda 35 con el mismo equipo, y la pasada con el Alcoyano 34. Se formó en las categorías inferiores del Valencia hasta la categoría de infantil, para pasar después por el Paterna, Torre Levante y Ribarroja. En total, 7.751 minutos en Segunda B para un total de 3 goles.

Javi Ribelles. / CD ALCOYANO

Además, el nuevo futbolista es graduado en Medicina. «Nunca he tenido ninguna facilidad, ni en el fútbol ni en los estudios, he empezado desde abajo y he ido creciendo con esfuerzo», señala cuando se le pregunta al respecto en anteriores entrevistas.

El jugador se define así: «Soy un jugador bastante defensivo, que mantiene la posición e intenta ganar cada balón dividido para luego jugar fácil con los que saben. Hay que saber las cualidades que tiene uno y a partir de ahí aprovecharlas», señaló en una entrevista a la web 'yosoynoticia'.

Su último club, el Alcoyano, ha hecho pública su salida esta misma mañana con el siguiente comunicado: «El mediocampista Javier Ribelles deja de formar parte de la plantilla del CD Alcoyano. Desde el club agradecemos su entrega durante el tiempo que ha defendido nuestra caniseta y le desemos larga vida futbolística y grandes éxitos».