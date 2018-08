Unionistas entra en Segunda B por la puerta grande

Estreno por todo lo alto de Unionistas en Segunda B. El club creado hace cinco años de la nada para honrar la memoria de la UD Salamanca ha debutado esta tarde en la categoría de bronce con una victoria ante el histórico Pontevedra en el que tanto brillara en Primera División hace ya unas cuantas décadas el mítico Neme -primer internacional salmantino-.

El equipo salmantino se impuso gracias a un extraordinario gol de Adrián Llano en la primera parte, un potente disparo cruzado desde fuera del área que le quitó el polvo a la escuadra gallega. No fue el único blanquinegro que brilló ante el Pontevedra, con Pau Cendrós liderando la zaga primero como lateral y luego como central tras la pronta lesión de Ayoze, un muy seguro Quintana, la precisa zurda de Góngora, el despliegue físico de Peli o Ribelles en la medular al igual que Manjón, que no paró de correr en los 90 minutos.

Al seguidor de Unionistas que no ha visto al equipo desde la pasada temporada, tanto la concepción del equipo como del juego han variado rádicalmente con respecto al equipo de Astu. También porque por presupuesto, ha pasado a ser cabeza de ratón a cola de dragón y la confección de la plantilla es mucho más física para intentar dominar el juego aéreo, un aspecto táctico clave en esta categoría. Eso sí, también se encontrará un equipo terriblemente sacrificado en la presión y solidario en todas las líneas.

Unionistas debutó en Segunda B con un novedoso planteamiento por parte de Roberto Aguirre, con Cendrós, Quintana, Ayoze y Góngora por la derecha; en la medular con Piojo, Ribelles y Peli, Guille Andrés; y arriba con Llano, volcado en la presión hacia la derecha y siendo el receptor de los saques en largo de Molina, e Isaac Manjón. Pero tuvo que variar a los diez minutos el planteamiento con la recaída de Ayoze tras un salto, que tuvo que ser cambiado por Iván Robles al lateral y Cendrós pasando al centro de la zaga.

Entre los nervios del debut y la temprana lesión de Ayoze a Unionistas le costó entrar al partido, siendo el equipo gallego el que llevó el peso del partido en los primeros minutos aunque sin acercamientos peligrosos.

Eso sí el primero que casi canta gol fue el equipo de Roberto Aguirre cuando en el 19 Góngora puso una magistral falta desde la izquierda que remató Cendrós al larguero.

No cambió la tónica del partido con ello ni tampoco el que tuvo la siguiente acción, también muy clara: pase interior para Manjón, que se presenta en el 28 ante el meta visitante y cuando iba a fusilar, un central gallego desvía a cóner in extremis con todo a favor para el navarro de Unionistas.

Y a la tercera ya no perdonó el equipo de Roberto Aguirre. No se podía permitir un debutante fallar ocasiones tan claras: todo arrancó con un gran cambio de juego de Cendrós para Piojo, el extremo espera la llegada de Adrián Llano, que se sacó un zapatazo cruzado desde fuera del área ante el que nada pudo hacer Edu Sousa. El centrocampista asturiano pasará así a la historia del club charro por ser el primer goleador en la categoría de bronce.

El tanto dio paso a los mejores minutos de Unionistas. Cada vez más solidario en la presión, el equipo charro robaba cada vez más alto el esférico en la presión ante un Pontevedra que acusó el golpe. Incluso pudo ampliar diferencias Unionistas en el 43 cuando Góngora, de nuevo a balón parado -vaya guante que tiene el lateral-, puso un balón que se paseó por la línea de gol sin que nadie acertara a rematar a gol.

La segunda parte arrancó con una falta de Góngora que rozó la base del palo derecho. Aguirre trató de hacer el campo pequeño concentrando a su equipo en campo propio ante un Pontevedra que estaba obligado a hacer algo más en ataque para meter al menos miedo a Unionistas. Pero el que llegaba con peligro era el equipo local: Iván Robles en el 53 tuvo una clarísima doble ocasión para marcar el segundo en un balón rechazado que golpeó con violencia, el meta solo pudo despejar como pudo y el rechace le volvió al lateral, que volvió a rematar al cuerpo.

Empezó a mover el banquillo el técnico visitante dando entrada a Álex González y al exdelantero del Eibar, Arruabarrena y nada más entrar, el primero de ellos tuvo la primera clara de los visitantes en una falta de entendimiento de los centrales charros que le dejaron el balón franco dentro del área pero remató a las nubes.

En el 66 Aguirre movió de nuevo el banquillo retirando a un sacrificado Peli por Carlos de la Nava, que se situó junto a Manjón, con lo que Llano bajó a 'su' medular. El esférico era del Pontevedra, pero a los visitantes les faltaba fútbol y profundidad para generar ante un Unionistas replegado y ordenado.

Al equipo salmantino le faltó rematar al rival en las contras. Ya en el 69 con un mordido remate de Piojo llegando desde atrás que el meta desvía a córner. El último cambio local fue Unai por Guille Andrés. Quedaban 15 inutos para aguantar el 1-0. En el 89 y a la contra Majón reclamó un penalti pero tras cinco minutos de prolongación se selló la primera victoria de Unionistas en Segunda B.