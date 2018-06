FÚTBOL- Fase de ascenso a Segunda B Unionistas se encomienda a la magia de Las Pistas para subir a Segunda B Los jugadores de Unionistas aplauden a su afición al final del partido en Socuéllamos. / USCF El equipo charro cae por la mínima en Socuéllamos y necesitará ganar el sábado por dos goles a los manchegos en la vuelta para subir OPTA Socuéllamos (Ciudad Real) Domingo, 17 junio 2018, 17:58

Unionistas Salamanca cayó por la mínima en su visita al Yugo Socuéllamos (1-0) que se pone en ventaja en la eliminatoria definitiva por el ascenso a Segunda División B gracias al solitario gol de Kike Domínguez. Los de Astu tendrán que remontar esa mínima diferencia en el encuentro de vuelta el próximo sábado en Las Pistas para poder certificar el ansiado ascenso de categoría.

En un choque marcado por el intenso calor, los locales salieron muy fuertes al campo y dispusieron de un par de llegadas infructuosas. Pero iba a llegar muy pronto el primer tanto para el Socuéllamos. En el minuto 16 Kike Domínguez lo vio claro, un hueco en la frontal del área por donde coló un potente disparo, subiendo al marcador el primer gol del encuentro que a la postre le daría la victria a su equipo.

El equipo salmantino lo intentó con el marcador en contra pero el encuentro se disputaba con muchos balones largos y pocas ocasiones. Mientras los locales esperaban su oportunidad a la contra y pudieron hacer el segundo en remates de Cristo y Zurdo, basando su juego en la velocidad en las contras. Pero hasta el intermedio los dos equipos mostraron mucho respeto mutuo y no quisieron arriesgar, por lo que con el 1-0 concluyó el primer tiempo.

La segunda mitad comenzó con ocasión para los visitantes, en una falta que puso Chuchi al segundo palo y se marchó fuera por poco sin encontrar rematador. El descanso le había venido bien a los hombres de Astu que dominaban más en los primeros compases. En el minuto 49 Chuchi remató por encima de la portería.

A pesar de la insistencia visitante el Socuéllamos no tenía muchos problemas para mantener su portería a cero y llegaba a ráfagas a la meta contraria. En el minuto 57 Molina salvó bajo palos un cabezazo de Megías y en el 65 Toboso remató fuera tras un saque de esquina.

En los minutos finales el cuadro salmantino apuró sus opciones de poder igualar el choque y lograr un resultado positivo para la vuelta. Cristo no encontró portería tras un centro de Flórez en el minuto 78. El peligro era que el Socuéllamos pudiera aprovechar alguna contra para ampliar su ventaja. En el minuto 85 la tuvo de nuevo Megías tras robarle la cartera a Molina en un error del meta del Unionistas pero afortunadamente la acción no pasó a mayores y el marcador no se movió.

Los minutos corrían en contra de los intereses de Unionistas que no fue capaz de lograr el gol que le permitiera empatar el choque. La eliminatoria queda abierta, a la espera de lo que suceda en próximo sábado en Las Pistas, con solo un gol de ventaja para el Socuéllamos.