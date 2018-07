Unionistas empata en Tordesillas en su primer amistoso ante la atenta mirada de Aguirre

Unionistas ha disputado esta tarde en Tordesillas su primer amistoso de la pretemporada ante el Atlético Tordesillas de la Tercera División, encuentro que terminó con 2-2 en el marcador gracias a los tantos de Peli y Motos, uno en cada parte, que fueron neutralizados en los minutos finales por dos tantos locales.

El nuevo técnico Roberto Aguirre presenció el partido desde la grada pero no hizo indicaciones ya que no será hasta este miércoles cuando tome las riendas de la plantilla. El primer once inicial de la pretemporada de Unionistas fue el formado por Molina en la portería, en defensa con Iván Robles, Admonio, Ayoze y Juanmi Heredero; en la medular con Peli y Llano y por delante Piojo, Jorge Hernández y Unai, con Manjón en punta. Luego entraron al campo en la segunda parte Carlos de la Nava, Juan Fraile, Iván, Motos, Dani Gutiérrez y el meta Aliste. Dejaron buenas sensaciones entre los nuevos jugadores como Unai, Peli, Admonio o Adrián Llano, mientras que el meta Molina estuvo al nivel excelente de toda la temporada pasada.

Más información Unionistas empata en Tordesillas en su primer amistoso

El equipo charro que dirigió Garci y que contó con las bajas por lesión de Javi Navas y David Gallego, dominó desde el inicio el encuentro a un rival que decidió esperar a la contra. Ya a los 22 minutos se adelantó el conjunto charro con un gran zapatazo de David Álvarez 'Peli' tras aprovechar un mal despeje de un zaguero del Tordesillas y sin dejarla caer batió al meta local. En el 31 dejó el destello de un jugador que dejó buenas sensaciones como Unai Hernández con un lanzamiento desde fuera del área que se estrelló en el larguero, mientras que solo dos minutos después le fue anulado al equipo de Aguirre tras un gran pase de Jorge Hernández, que dejó Piojo para Manjón y éste lo llevó a la red. En los instantes finales Piojo y Admonio pudieron ampliar el marcador para los salmantinos.

Con el 0-1 se llegó al descanso y a la vuelta el Tordesillas comenzó a estirarse en el partido ante un Unionistas al que le empezaron a pesar las piernas. Molina tuvo que realizar dos buenas intervenciones a disparos de jugadores locales en los primeros instantes, la segunda a tiro de Felipe.

Empezaron los cambios y el tirmo trepidante que Unionistas tuvo en la primera parte comenzó a bajar a medida que el equipo charro retrasaba metros en el césped.

De nuevo tuvo otra intervención de mérito Molina en el 74 a disparo de Deva que se complicó tras tocar en un defensor y que el meta de Unionistas pudo terminar enviando a córner poco antes de ser cambiado por el canterano Aliste. En el 80 llegó el tanto de la sentencia por medio de otro canterano, en este caso Motos, que supo aprovechar un gran pase de Peli y tras un extraordinario control, batió al meta pucelano.

En los minutos finales el Tordesillas siguió insistiendo en buscar al menos un tanto que regalarle a sus seguidores pero en este caso Aliste lo impidió con tres intervenciones en las que le canterano dejó muy buenas sensaciones bajo los palos. Pero ya casi con el tiempo cumplido, eso sí, llegaron dos tantos del Tordesillas, el primero tras una falta lateral rematada al fondo de las mallas por Bayón, y el segundo de Villa que dejaron el resultado final en enmpate a dos tantos en Las Salinas.