FÚTBOL - Segunda B Unionistas da a conocer todo el proceso para la compra de entradas de sus socios y el resto de aficionados Seguidores de Unionistas en Burgos. / USCF Los seguidores del Salamanca CF solo podrán comprarlas a partir del viernes JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Lunes, 19 noviembre 2018, 21:35

El derbi de Salamanca entre Unionistas y Salamanca CF se disputará el domingo 25 de noviembre en Las Pistas a partir de las 12:00 horas y el club local ha dado a conocer el proceso de venta de entradas. «Para este encuentro quedan anulados todos los pases a favor y entradas procedentes de sorteos, porras u otras promociones, que deberán ser utilizadas en el siguiente choque·, señala Unionistas.

ENTRADAS EXCLUSIVAS PARA SOCIOS (HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE)

A retirar en la sede en el siguiente horario:

Martes 20. De 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas.

Precios:

Socio colaborador: Entrará gratis con su carnet, NO TIENE QUE RETIRAR ENTRADA.

Socio simpatizante: 14€

Socio adulto o joven: 12€

Socio adulto social: 8€

Socio junior: 5€

Socio infantil: 1€.

ENTRADAS PARA ACOMPAÑANTES DE SOCIOS (MIÉRCOLES 21 Y JUEVES 22)

Máximo una por carné. A retirar en la sede en el siguiente horario:

Miércoles 21. De 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas. SOLO PARA SOCIOS COLABORADORES.

Jueves 22. De 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas. PARA CUALQUIER SOCIO.

Precios:

Acompañante adulto (mayores de 18 años): 18€

Acompañante junior (11-17 años): 9€

Acompañante infantil (menores de 11 años): 2€

Aquellos socios que no puedan pasarse por la sede a retirar su entrada o la de acompañante en los horarios indicados, pueden enviar a otra persona. Se le solicitará nombre, apellidos, número de socio y DNI. Cada persona puede acudir con un máximo de dos carnés, incluido el suyo si es socio. El único método de pago es en efectivo, no se puede utilizar tarjeta de crédito para retirar entradas.

ENTRADAS PARA NO SOCIOS (VIERNES 23 Y SÁBADO 24)

Supeditado a que no se haya completado el aforo en los días previos. Máximo dos por persona. A retirar en la sede en el siguiente horario:

Viernes 23. De 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas.

Sábado 24. De 11:00 a 14:00 y horas.

Precios:

Adulto (mayores de 18 años): 22€

Acompañante junior (11-17 años): 12€

Acompañante infantil (menores de 11 años): 3€

PREGUNTAS FRECUENTES

-Soy socio colaborador. ¿Necesito sacar entrada?

No. Puedes acceder con tu carné como cualquier otro día.

-Soy socio pero no puedo pasarme ni enviar a nadie antes del miércoles. ¿Me quedaré sin entrada o me tocará pagar más dinero?

No. Mientras no se agoten, puedes retirar tu entrada y te respetamos el descuento de socio. Simplemente ya no la tendrás reservada y correrás el riesgo de quedarte sin ella si se completa el aforo antes.

-Soy socio colaborador y quiero retirar mi entrada de acompañante. Sin embargo, no puedo ir a por ella o enviar a alguien el miércoles. ¿Podré hacerme con ella?

Sí. Los socios colaboradores tienen prioridad para sacar entrada de acompañante el miércoles, pero mientras no se agoten pueden hacerlo en días posteriores.

-Soy socio colaborador/normal y no puedo acudir a por mi entrada de acompañante por la sede o enviar a alguien cercano antes del viernes. ¿Puede sacar esta entrada a precio reducido el viernes o el sábado?

Sí. Pero lógicamente tienes más probabilidades de encontrarte con que el aforo está completo.

-Soy socio adulto y quiero sacar una entrada de acompañante de otra categoría. ¿Es posible?

Sí. Los socios pueden sacar una entrada de acompañante de la categoría que deseen, independientemente de la suya. Por ejemplo, un socio infantil podría sacar una entrada de acompañante de adulto.