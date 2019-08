Unionistas choca con los palos y la calidad de los jóvenes de Xabi Alonso (1-3)

Unionistas de Salamanca CF se estrenó ante su público con una nueva derrota ante la Real Sociedad B de Xabi Alonso.

Aunque el resultado puede parecer muy contundente, lo cierto es que Unionistas CF tuvo sus oportunidades para, al menos, empatar. Sin embargo, hay que reconocer que la calidad de los jóvenes jugadores vascos y el orden y colocación que mostraron en el campo, les hizo merecedores del triunfo, pese al arreón final de los jugadores de Aguirre.

Con un minuto de silencio en homenaje a la hija del entrenador Luis Enrique fallecida recientemente comenzó un partido en el que los visitantes mostraron pronto sus intenciones con sendos acercamientos al área de Unionistas en los primeros cinco minutos. Y en el minuto seis un saque de esquina a punto estuvo de colarse de forma directa en la portería de Brais, que siguió atento la trayectoria del balón, que finalmente se estrelló en el parte exterior del palo, en la misma escuadra.

Pero la respuesta de Unionistas no se hizo esperara, y David Grande estuvo a punto de marcar tras un pequeño barullo en las proximidades del área pequeña de la Real Sociedad B pero su último remate acabó en el palo, después de que el portero no acertase a cortar su primer disparo.

No habían pasado 15 minutos y ambos equipos ya se habían acercado con peligro al área rival, por lo que parecía que alguna ocasión podría traducirse en gol. Sin embargo, a medida que avanzaron los minutos el juego fue decayendo. El equipo de Xabi Alonso abusaba del pase corto en el centro del campo y sus llegadas a las proximidades del área de Unionistas ya no generaban peligro. Mientras, los de Aguirre seguían acercándose al área rival, de de forma muy trabada, que que los jugadores vascos no tuvieron reparos encortar con varias faltas sus intentos de acercamiento.

Y tras una falta en el centro del campo llegó, pasada la media hora, el primer gol del partido, conseguido por la Real Sociedad B. Saque lejano de falta del equipo donostiarra que consigue peinar Arambarri de cabeza logrando sorprender por alto a Brais y alojando el balón en la red en el minuto 34.

Y los jóvenes jugadores de la Real Sociedad B volvieron a demostrar pocos minutos después la calidad que atesoran en sus botas unos minutos después. Así, tras un par de llegadas de Unionistas al área rival pero sin peligro, Roberto López se hizo con un balón en las inmediaciones del área, se perfiló para el disparo y lanzó un disparo con rosca al palo contrario que se coló cerca la escuadra sin que Brais pudiese hacer nada por evitarlo. Era el minuto 40 y el partido se ponía muy difícil para Unionistas CF.

Segunda parte

Aguirre decidió no esperar para introducir cambios en busca de la reacción del equipo, y en el descanso dejó en el banquillo a David Grande dando entrada a Garrido.

Los primeros minutos de la segunda parte fueron de claro dominio de Unionistas, con la Real Sociedad B algo más retrasada y cortando con orden los intentos de los charros por llegar al área rival.

Sin embargo, mientras Unionistas ponía el empuje pero sin generar peligro, dos aproximaciones de los jugadores de Xabi Alonso apunto estuvieron de sorprender a la defensa Unionistas y casi consiguen volver a mover el marcador.

Y no tardarían en hacerlo, porque el el minuto 59, un centro desde la derecha es cazado en el área por Gorostidi que de un certero cabezazo logró el tercero para los vascos.

No bajó los brazos Unionistas y comenzó un asedio a la portería de Ramírez, que en un par de ocasiones salvó a su equipo de encajar un gol, que no acababa de llegar para los de Aguirre.

Mientras tanto, la Real Sociedad B, muy bien plantada en el campo en tres líneas claramente delimitadas, fue poco a poco deshaciéndose de la presión de los jugadores de Unionistas. Hasta que el minuto 76 un remate de Ribelles se estrella en el palo, y el rechace lo recoge Garrido que introduce el balón en la red desde dentro del área pequeña.

Poco después, Carlos de la Nava remató solo de cabeza a escasos metros de la portería pero el balón llegó manso a las manos del portero.

La presión de Unionistas era total. Y en un saque de falta, superado el minuto 80, Zubiri remató al palo de cabeza y el balón recorrió de la lado a lado la portería pero finalmente se fue fuera.

No tenía suerte Unionistas, que una y otra vez intentaba llegar al área rival por la vía rápida.

Sin embargo, la Real Sociedad B supo de nuevo sacudirse la presión unionistas y fue matando el partido poco a poco, mientras a los jugadores de Roberto Aguirre parecía que se les gastaban las fuerzas.

Sin embargo, tuvo tiempo Unionistas de ver como no era su día de suerte, y en el tiempo de descuento, Góngora lanzó de nuevo el balón al larguero en el lanzamiento de una falta. Ya no había tiempo para más. Tras dos jornadas, Unionistas sigue con su casillero a cero.