FÚTBOL - Segunda B Unionistas CF cede a Álvaro Romero al Algeciras con polémico mensaje de despedida del sevillano Romero se retira del campo junto a Góngora. / María Serna El extremo, con contrato por dos temporadas más, señala que «por decisiones ajenas a mí no puedo continuar aquí, me gustaría hablar más y contarlo todo, pero no puedo» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Lunes, 14 septiembre 2020, 16:00

Nuevo paso en el culebrón del verano en Unionistas CF pero no acaba la polémica. Unionistas de Salamanca ha anunciado la cesión de Álvaro Romero al Algeciras durante la próxima temporada. «Unionistas de Salamanca CF y el Algeciras CF han alcanzado un acuerdo para que Álvaro Romero milite en las filas del conjunto andaluz a lo largo de campaña 2020-21. El jugador sevillano, que llegó en el verano de 2019 a Salamanca, ha vestido la camiseta del equipo charro un total de 29 partidos durante el pasado curso. Unionistas de Salamanca quiere agradecer a Álvaro Romero su trabajo y le desea mucha suerte en la temporada que comenzará el próximo mes de octubre», ha señalado el club.

El sevillano y su representante no tardaron en pedir la salida del club una vez que finalizó la temporada por la covid-19 señalando que tenían ofertas por el jugador muy superiores a lo que cobra en Unionistas CF. Eso sí, ningún club ha podido pagar los 100.000 euros que tiene el extremo de claúsula de rescisión. Álvaro Romero, que tiene dos años de contrato, se ha quejado públicamente de que el club le haya intentando bajar el sueldo como al resto de jugadores con contrato por la incidencia de la covid-19 en la economía del club.

El extremo, autor del tanto del gol de la eliminatoria de Copa del Rey ante el Real Madrid, también está disgustado por el trato que ha recibido del director de fútbol blanquinegro, Diego Hernansanz.

Despedida con doble mensaje

El jugador ha publicado en sus redes sociales una despedida de los aficionados en las que ha dejado entrever que no puede contar lo que le gustaría sobre su situación: «Por decisiones ajenas a mí, no puedo continuar aquí. Me gustaría hablar más y contarlo todo pero no puedo. Aunque eso no hará que me quede con el gran año que hemos vivido juntos y me lleve la gran satisfacción del cairño de la afición, el auténtico motor de Unionistas. Muchas gracias por todo, de corazón, nos vemos en unos meses».