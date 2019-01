Segunda División B Unionistas CF anuncia la salida de Peli del equipo David Álvarez, 'Peli' durante un partido con Unionistas. / MARÍA SERNA El jugador estaba siendo uno de los que menos oportunidades había tenido con Aguirre y siempre había dejado abierta la posibilidad de dejar el club REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Jueves, 24 enero 2019, 21:03

David Álvarez, conocido como 'Peli', ya no pertenece a la disciplina de Unionistas CF. Peli se encontraba en una situación complicada, reconocida por el propio entrenador, y había manifestado que no estaba muy a gusto sin contar prácticamente para el técnico.

Según ha hecho público el club, Unionistas de Salamanca y el jugador han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que unía a ambas partes. El centrocampista llegó este pasado verano a las filas del conjunto blanquinegro procedente del Lorca Deportiva y tanto el futbolista como el club han decidido finalizar esta vinculación en el mercado de invierno.

«Unionistas de Salamanca le agradece a David Álvarez los servicios prestados durante estos meses y le desea la mayor de las suertes en su futuro», afirman desde el club.

Peli estaba siendo de los jugadores que menos oportunidades estaba teniendo de Roberto Aguirre incluso se había quedado en varias ocasiones fuera de las listas de convocados del míster asturiano. Peli ha disputado 9 partidos de los 18 jugados hasta ahora, 7 como titular y 2 como suplente pero en el tramo final de la primera vuelta de la Liga había desaparecido del equipo. Aguirre apuesta por dos medios centros de carácter más defensivo y tanto Adrián Llano y Ribelles han sido las apuestas hasta que llegó Albisua, titular desde que llegó a Unionistas.

A finales del pasado més de diciembre el jugador asegura a El Norte de Castilla que «es una situación que hasta ahora no me había tocado vivirla. Al principio, cuando te llega, estás peor pero al final tienes que aceptarlo y pensar que quizá estás haciendo algo mal y seguir entrenando porque todo puede cambiar y hay que estar preparado», señaló el jugador, que también dejó muy claro que la puerta de salida estaba abierta y que antes del 31 de enero podría pasar cualquier cosa si su situación en el equipo no cambiaba, algo que no ha sucedido en las últimas semanas por lo que ha la decisión final ha sido que salga de Unionistas.