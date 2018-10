La Unidad de Ortogeriatría atiende una media de 600 fracturas de cadera al año La doctora Carmen Pablos, junto a un paciente en la planta de hospitalización de Traumatología. / LAYA Es más frecuente en mujeres, en torno a los 86 años, y se suelen operar en las primeras 24 horas EVA CAÑAS / WORD SALAMANCA Lunes, 22 octubre 2018, 08:18

Desde que hace cinco años se creara la Unidad de Ortogeriatría en el Complejo Asistencial de Salamanca, dentro de Traumatología, se ha aumentado el número de fracturas de cadera que son operadas en las primeras 24 horas, de estar por debajo del 10%, a suponer un tercio de los pacientes mayores. De esta manera, se reduce la estancia hospitalaria y mejora su recuperación tras la intervención.

En el hospital atienden unas 600 fracturas de cadera al año, una media de dos diarias, «con una edad media de los pacientes en torno a los 86 años, y más frecuente en mujeres, que proceden tanto del medio rural como el urbano», precisa el jefe del Servicio de Traumatología, Juan Francisco Blanco. Este responsable precisa que cuando se unificó esta especialidad en el edificio del Virgen de la Vega, en 2013, (antes estaba también en el Clínico), se incorporaron al servicio dos geriatras, la doctora Carmen Pablos y el doctor Alfonso González. «Y se organizó en una unidad funcional, la de Ortogeriatría», subraya el doctor Blanco. De esta forma han reducido el tiempo en el que son intervenidos, «que hace que el resultado sea mucho mejor, siempre teniendo en cuenta que se opera cuando la persona está en las mejores condiciones».

Otro dato que ha cambiado con la Unidad de Ortogeriatría ha sido el número de pacientes que antes no se podía operar porque su situación clínica no lo permitía, «que ahora está por debajo del 8%», y ahora sí operan a mayores que antes no. Todo esto ha llevado a mejorar y optimizar a los pacientes para que estén en una buena situación clínica, «que permite que el tiempo que están ingresados sea menor que antes de existir esta unidad, con una estancia media de 8 a 9 días» , apunta Blanco.

Con este tipo de atención más especializada también se reduce la mortalidad intrahospitalaria, pasando de un 5% en Castilla yLeón, a un 3,2%, y en los primeros seis meses de 2018 se sitúa en un 2%, «y sigue bajando», aunque la doctora Carmen Pablos matiza que no podrá bajar mucho más, «porque cada vez más llegan pacientes mayores, de entre 90 y 100 años». Y añaden estos especialistas, que las cifras de mortalidad intrahospitalaria de Salamanca son las mismas que en un hospital de primer nivel del mundo. Los pacientes ancianos con fractura de cadera ingresan en la séptima planta del hospital Virgen de la Vega, donde son atendidos por personal de enfermería especializado en Traumatología. «En esa misma planta hemos montado un pequeño gimnasio, con unas paralelas, para que los pacientes que operamos de fractura de cadera, al día siguiente o a los dos días, quiten el medio a caminar, algo muy importante en su recuperación, porque los que lo hacen, tienen una supervivencia mayor, y mejor pronóstico», precisa el jefe de traumatología. Aunque los porcentajes que manejan es que existe un 30% de mortalidad durante el primer año tras la fractura de cadera, y la mitad de ellos, no recuperan la funcionalidad que tenían antes de la operación.

Según apuntan diversos estudios, las fracturas de cadera en población va incrementándose en los últimos años, y desde este servicio han realizado algún análisis al respecto, «y detectamos un crecimiento exponencial, de hecho creamos una fórmula para calcular el número en 2015, y lo acertamos, y ahora mismo estamos en una pequeña tendencia a seguir incrementándose», detallaron Blanco y Pablos. En cuanto al tratamiento, en Traumatología cuentan con un proceso estandarizado, «y algunas fracturas se benefician de la osteosíntesis (unir el hueso), y otras en las que no se puede unirlo y se pone una prótesis», detalla Juan Francisco Blanco. La tendencia es a realizar más operaciones de osteosíntesis, pero como describen estos especialistas, todo depende del tipo de fractura y su altura, «y también se da el caso de pacientes que no se operan porque no les aporta ningún beneficio, porque por ejemplo, antes de la fractura ya no caminaban».

En cuanto a los motivos de las fracturas de cadera, la doctora Carmen Pablos reconoce que son pacientes con mucha fragilidad, y que también hay enfermedades que influyen en las caídas o que el hueso está más frágil, «como la osteoporosis (que afecta a la masa ósea) o la muscular, (la sarcopenia)», describe. Otro factor está relacionado con un estado nutricional deficitario, a los que se suman otras causas de las caídas, como las viviendas mal adaptadas, un calzado inadecuado, que vivan solos...». Asimismo, consideran que hay que hacer prevención sobre ese tipo de factores que dependen del cuerpo, como la vista, el oído o esa pérdida de masa muscular, además de adaptar las viviendas, y por ejemplo, quitar cables, alfombras, etc.

Los cuartos de baño suelen ser un lugar frecuente de caídas y fracturas de cadera, porque no cuentan con agarraderos o no están adaptados para escasa movilidad.