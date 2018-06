FÚTBOL - Segunda B Así ve a Unai Hernández, próximo fichaje de Unionistas, su último entrenador Unai Hernández, durante un partido con el Torre Levante. / SUPERDEPORTE Su técnico en el Torre Levante señala que «es una de las perlas de la cantera cántabra de los últimos años y tengo claro que Unionistas ha acertado con su fichaje» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Jueves, 28 junio 2018, 17:40

Unionistas de Salamanca ya tiene atado a su primer fichaje para la temporada 2018-2019 en la que debutará en la Segunda División B. Se trata del centrocampista Unai Hernández, canterano del Racing de Santander que esta temporada ha militado en el Torre Levante de la Tercera Valenciana .

Unai, aún sub-23, nació en Santander y esta temporada ha sido titular indiscutible en el Torre Levante, equipo que ha quedado sexto en el competitivo grupo valenciano y donde ha sido pieza fundamental.

Esta campaña ha estado a las órdenes del técnico cántabro Raúl Pérez, que fue el que se lo llevó al Torre Levante. «Ya le tuve en Santander. Puede jugar tanto por dentro como por fuera. Físicamente es muy fuerte aunque mida menos de 1.70. Llegó a debutar con el Racing de Santander a las órdenes de Pedro Munitis», señala el preparador.

El preparador destaca de que Unai su «gran profesionalidad. Apenas tiene un 6% de grasa corporal. Es muy estricto con las comidas. Pesa todo lo que come y vive por y para el fútbol, tanto en los entrenamientos con el equipo como después en el gimnasio».

«Puede actuar tanto de interior o de extremo, aunque a él le gusta más de interior. Es un jugador que se asocia muy bien por dentro. Para que la gente me entienda, es un tipo Silva salvando las diferencias como es lógico. Es una de las perlas de la cantera cántabras de los últimos años y tengo muy claro que Unionistas ha acertado con su fichaje. Sé que ha tenido muchas 'novias' porque a mí me han llamado varios equipos preguntando por él. Este año no ha hecho goles pero en las temporadas anteriores se quedaba cerca de los diez siempre. Ha sido titular por todos los equipos en los que ha pasado», dice Pérez.