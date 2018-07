FÚTBOL - Segunda B Unai, Admonio, Iván Robles y Adrián Llano muestran su ilusión por el proyecto de Unionistas Admoniom, Adrián Llano, Iván Robles y Unai Hernández, en su presentación con Unionistas. / MARÍA SERNA Los cuatro jugadores han sido presentados por el club en las instalaciones de Ecotisa JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Viernes, 20 julio 2018, 14:31

Si este pasado jueves fue el turno de las presentaciones oficiales en Unionistas de Ayozé, Jorge Hernández, Peli y Juanmi Heredero, esta mañana de viernes le ha tocado el momento de los otros, por ahora, cuatro fichajes de la entidad: Unai Hernández, Admonio, Iván Robles y Adrián Llano, que han atendido a los medios junto a Javier Tejedor, vicepresidente del club, y Gorka Etxeberria, Director de Fútbol.

El dirigente comenzó agradeciendo a Ecotisa la apuesta por el club «en lo económico pero también en lo que nos ayudan en conseguir otro tipo de apoyos e incluso en lo moral. Hemos traído a estos futbolistas y creo que vamos a conseguir hacer una plantilla muy ilusionante para esta temporada».

Etxeberria fue el encargado de presentar sus cualidades para después dar paso a los protagonistas. «Admonio, 24 años de Guinea Vissau, central fuerte, gran salto y buena técnica; Adrián Llano, de Gijón y 27 años, es un '8' llegador, puede hacer de '6' o '10', tiene recorrido, hambre y que esté donde esté acaba llegando al área y dando oxígeno al equipo; Iván Robles, es sub-23 con 21 años, de Huelva y lateral derecho intenso con proyección; Unai Hernández, 22 años y de Santander, yo lo defino como '7', quizá '11', muy polivalente, mediapunta pero él se siente '10' pero jugará como dice él donde el entrenador le diga».

Llano empezó diciendo que «vengo con mucha ilusión. Es un proyecto nuevo y llevaba tiempo sin salir de casa, llevo siguiendo al club desde los inicios, es diferente al resto en el fútbol. Puede ser un gran año y seguro que haremos una gran temporada en Segunda B, me gustan los retos y es algo bonito. Estando en el centro del campo me da igual el '6' o el '8', soy competitivo».

Por su parte, Admonio expresó que «vengo con mucha ilusión. Vengo a aportar mi granito de arena. El año pasado no salieron las cosas en Linares como se esperaba. En cuanto a la competencia, cada uno luchará por su sitio, esto es un equipo».

El cántabro Unai, que llega del Torre Levante valenciano de Tercera, relató que «personalmente mi reto este año es demostrar que valgo para esta categoría, es mi primer año en Segunda B. Soy polivalente, me suelo mover en varias posiciones del centro del campo, aunque me siendo más cómodo de enganche, de '10'».

Por último, Iván Robles significó que «para mí es un gran reto porque es la primera vez que salgo de casa, en el club de mi ciudad he estado 11 años y ahora quiere demostrar que puedo jugar en esta categoría, vengo a aportar mi trabajo y lo daré todo por defender este club. El año pasado fue difícil, me lesioné ya en pretemporada y me costó arrancar pero nunca te puedes venir abajo».