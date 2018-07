El último vuelo de Nick Stove Traslado de la obra hasta el Museo Mausoleo de Morille. / WORD Homenaje en el Museo Mausoleo de Morille FERNANDO CASTRO FLÓREZ Salamanca Martes, 31 julio 2018, 12:36

Sucedió, como en las grandes ocasiones, al crepúsculo, con el sol declinando a las espaldas de los «costaleros»: un puñado de héroes mesetarios cargando con el ala delta del mítico Nick Stove. Como sabe todo aquel que se jacte de no ser un analfabeto en cuestiones artísticas, en el Museo Mausoleo de Morille se rinde homenaje a los excepcional, extravagante y exuberante, rechazándose de plano el postureo, el pasteleo y la pomada burocratizante del pseudo-radicalismo. Ya se establecieron las bases programáticas hace años (bastaría consultar en corrosivo «Manifiesto choricero» para no incurrir en gruesos errores) y, desde aquel memorable día en el que se enterraron las cenizas de Pierre Klossowski y el Pontiac de Javier Utray, no han dejado de producirse acciones inauditas. Basta repasar, a vuelapluma, los nombres de algunos de los artistas que han puesto bajo tierra «elementos escatológicos» (entendiendo que aquí late tanto lo residual cuanto la promesa de una salvación eterna) sin actuar de otra forma que como cómplices de una conspiración poética: Isidoro Valcárcel Medina, Esther Ferrer, Quico Rivas, Fernando Arrabal, Juan Hidalgo y un largo etcétera que incluye incluso enterramientos clandestinos.

Stove pertenece a la estirpe de los raros de solemnidad, artista impar, sujeto esquivo e incluso corrosivo cuando topaba con las hordas del «bienalismoatufador» (una expresión que traduce una serie de insultos de alto voltaje que ahorro al lector). Aunque deploraba la retórica de «los pioneros», lo cierto es que está en el arranque de los comportamientos procesuales-post-minimalistas. Desde que estableció una agria polémica con una catedrática de performance art neoyorquina (de cuyo nombre no quiero acordarme), tomó la severa decisión de negarse a participar en exposiciones colectivas e iniciar lo que podría llamarse la «fase críptica» de su trabajo videográfico. Obsesionado, según Robert Storr, por Howard Hughes, se entregó a una revisión que hay que calificar como «infinitesimal» de la película «TheOutlaw», encadenándose deliberadamente a una «pirámide de tiempo». Stove es, en cierto sentido, el más perfecto exponente de la «picnolepsia estética», un artista del tiempo que no fluye y, a pesar de todo, no eterniza ni solemniza el instante sino que plantea una suerte de «estilo de lo fluido» o, para ser más preciso, una poética del aire. De hecho, su ciclo «Wind» es una de las más fascinantes epopeyas del arte contemporáneo.

A finales de los años ochenta, cuando el postmodernismo se revelaba como una parida vomitiva, sostenida por cínicos adictos a la cursilada, lanzó una conferencia, asistido por un par de secuaces aparentemente expertos en psicofonías, que ponía en solfa al estamento curatorial al mismo tiempo que trazaba su destino: «volar es necesario, vivir no», dijo parafraseando y modificando una frase de resonancia romántica. Estoico por naturaleza (valga esta perogrullada como descripción definida), prosiguió con su afán de «hacer lo que se dice» y así desplegó su ala delta para trazar recorridos que, según parece, son dibujos efímeros de carácter leonardesco. En una nota a pie de página de un libro de Hal Foster encontré el nombre de Stove con una coletilla desconcertante: «singular en sus levitaciones». Daba la impresión de que estaba aludiendo a un maestro del yoga o a un chamán extemporáneo. Domingo Sánchez Blanco y yo mismo emprendimos la búsqueda del interfecto sin la ayuda de Paco Lobatón y, aunque nos dio el esquinazo en innumerables ocasiones, terminamos comprometiéndolo en el libro «Matarile» que es una de las pocas joyas bibliográficas que se han producido en las últimas décadas. Cuando algún «investigador» quiera saber dónde están los diamantes sin tallar o las aquellas «llaves» que Salinas buscaba sin éxito, tendrá que recurrir, inevitablemente, a ese tocho en el que habitan creadores de una anomalía verdaderamente «salvaje».

Me crucé con Stove en la Bienal de Venecia del 2013 y, en un papelito que calificó de «código mafioso», escribió, como de costumbre, pocas palabras: «chabola por Palacio tienen, rastrera enciclopedia». Me amenazó, con una sonrisa siniestra en los labios con soltar sobre el Arsenale una bomba formada por los volúmenes de la «Encyclopédie» no sin apostillar que «el ensayo sobre la ceguera de Diderot describe el presente con estricta óptica de precisión». Conseguí comprometerle para que emprendiera un vuelo desde las estribaciones de la Sierra de Gredos hasta Morille. Cabal como si fuera gitano viejo, emprendió peligrosos intentos con una imagen en la retina: «La caída de Ícaro» de Brueghel. Finalmente, los costaleros abrasados en una tarde de julio han cargado con el ala de Stove. El mariquelo encaramado en esta ocasión no en la picuruta de la Catedral sino en lo alto de Domingo Sánchez Blanco tocó himnos destemplados a la Legión y la Internacional. A tumba abierta quedaba entregado el sueño de un vuelo que dejaba atrás la mugre curricular de los apalancados de la museografía, el Museo Mausoleo abría las puertas del inframundo a un resto de una epopeya sublime. Cuando un conejo, una perdiz o un merodeador pasen cerca de esa tumba que alegoriza los des-vuelos de Stove, resonará, como un diapasón siniestro, la vertiente inquietante del arte. Nos reflejamos, aunque no lo sepamos, en espejos borgianos. El Museo Mausoleo de Morille rinde homenaje, en todo momento, al azogue.