El último limpiabotas

Después de 15 años como banderillero aprendió un nuevo oficio en el que ha hecho buenos amigos y en el que «tratar con la gente es lo más bonito»

Desde hace seis años, Policarpo Benito, más conocido como 'Poli', sale cada mañana con su banqueta y su caja de trabajo a la que apoda con cariño 'Manolita' en busca de zapatos para limpiar. Por el centro de Salamanca, entre el Casino, el Novelty y la Plaza Mayor es habitual ver al último limpiabotas de la ciudad.

Poli lustra con esmero y tesón los zapatos de todo aquel que quiere postrarse ante sus pies, «tanto hombres como mujeres», y tal y como afirma «ahora hay casi más mujeres» que lo demandan.

Los limpiabotas eran los encargados de limpiar y abrillantar el calzado, un oficio marginal que en la década de los 30, también tuvo su mayor auge en Salamanca. Se asociaba a los 'señoritos', que antiguamente se limpiaban a diario los zapatos, pero este salmantino asegura que «no hace falta ser rico para sacar brillo al calzado» y disfrutar de «este pequeño placer».

Cada día Poli saca su 'Manolita' y con la banqueta en mando se dispone a recibir «con todo el cariño y el respeto que se merecen» a los que le llaman para trabajar. Lo que más valora de este oficio es el trato con las personas además de «echar el 'parlado' de lo que pasa en la vida». En ese sentido, dice que son muchos los que se desahogan con él, con los que debate sobre cuestiones filosóficas o a los que guarda más de un secreto.

A veces, cuando el nivel de trabajo baja, como suele pasar en verano, Poli cambia de rumbo y algún año ha viajado hasta Bilbao, o Madrid en época de las ferias en busca de nuevos clientes, aunque prefiere el ambiente de su ciudad natal.

La 'Manolita'

En su 'Manolita' guarda los betunes, los cepillos y los trapos, además de agua y los protegedores de calcetines que coloca con cuidado para no manchar al cliente. Su ritual de trabajo pasa por lavar con la esponja el zapato para eliminar la suciedad y el polvo, a continuación lo seca para quitar la humedad y después aplica el betún adecuado «para que sea asimilado». Finaliza con el cepillo, que mueve enérgicamente, y con el trapo de modo suave pero rápido, para sacar tal brillo que puede verse su cara de satisfacción reflejada en él. Con el tiempo y la práctica, Poli asegura que ha perfeccionado su 'propia técnica'. Y cuenta que no es un oficio heredado. Policarpo siempre se dedicó al mundo del toro como banderillero, pero señala que los años y los golpes «pesan» y una vez que decides retirarte «hay que buscar el cocido como sea». Fue en este momento de transición en su vida cuando se enteró que no había limpiabotas en Salamanca y como siempre le había llamado la atención, decidió adentrarse en este mundo.

Una señora acudió a él porque su marido era cliente habitual y también quería saber qué se sentía

Aprendió viendo «a los de siempre» en la Plaza o el Plus Ultra. También limpiando a los amigos, ensayando en casa antes de bajar e incluso en el bar de abajo, para ir cogiendo práctica y adquirir su «propia método». Pero sobre todo que «hay que echarle cariño» como apunta.

Policarpo Benito recuerda con cierta nostalgia su época de niño, cuando «tenía mucha ilusión por ser torero». Dice que tuvo la suerte de acudir a varias fincas a torear y no olvida cómo el señor Encinas, representante de la Casa Chopera, le ayudó mucho.

En el momento de mayor auge, Poli tuvo un accidente toreando y se rompió la tibia y el peroné. Esta lesión le mantuvo un tiempo retirado de este mundo. Así, reconoce que «se le pasó un poco esta ilusión». Dicen que una vez que te alejas «es difícil levantar la cabeza de nuevo». Aunque continuó como banderillero más de 15 años, «el miedo y el dolor en las piernas» le hicieron abandonar, porque ya no se veía con «la misma ilusión y fuerza que antes». Con pena rememora los momentos en la puerta de cuadrillas, cuando se vestían hasta que salía el toro. Una vez ahí «es un instante muy duro» y «se pasa muy mal» porque «uno quiere salir corriendo».

Con los ojos brillantes, este salmantino que ahora busca su propia felicidad haciendo el bien a los demás, reconoce que «la vida tampoco le trató muy bien durante esos años». Pero el tiempo ayuda a sanar las heridas y a recobrar la cabeza.

Un oficio que desaparece

«Es una pena que este oficio se extinga» lamenta mientras acaricia a 'Manolita'. La gente reconoce que esta figura del limpiabotas «da un ambiente bonito a la ciudad», pero cada vez van quedamos menos en España y el único en la capital del Tormes es él. Aún así, «hay gente a la que le da apuro sentarse y poner el pie».

«Solo el trato con la persona merece la pena» y sostiene que «hay que llenar la 'Manolita' de lo que sea para poder comer». Su sueldo y «la caridad de las buenas personas» le permiten vivir el día a día, sin grandes lujos. «Da gusto toparse con gente buena de verdad», porque ha encontrado grandes amigos con los que «echar un buen 'parlao' con el tinto en la mano» y eso, en esta sociedad «ya no es tan fácil».

También asegura que hay muchos días en los que se va «virgen» a casa porque no hay trabajo y gracias a los camareros y a los responsables de los bares de la zona por donde se mueve «tiene un plato caliente» para él y remarca que «hay mucha gente buena que hace las cosas de corazón».

Tiene muchos señores y señoras que acuden asiduamente hasta su puesto en el Casino de Salamanca, incluso los familiares de éstos, le dejan los zapatos para limpiar por encargo. «Al final es un trabajo valorado» por los que lo prueban, «dicen que es como un masaje». Entre risas Policarpo señala que en dos ocasiones los clientes «se quedaron dormidos del gusto y la relajación» y recuerda cómo hasta le dio apuro despertarlos.

Una vez una señora se acercó hasta él y le dijo que «toda la vida viendo a mi marido ir a limpiarse los zapatos que ahora yo también quiero ver lo que se siente». Así fue, a partir de entonces es una habitual en el puesto de Poli y gracias a ella se animaron sus amigas y familiares. De todos aprende muchas cosas, sobre todo a ganar confianza en sí mismo y a mejorar como persona. «Tratar con la gente es lo más bonito».

En ese brillo de cada zapato ve reflejada su sonrisa y la satisfacción de haber «hecho el bien», hacer disfrutar a la persona aunque sea durante unos minutos «merece la pena».

Su presencia por las calles de la ciudad es el testimonio de un pasado en el que los oficios de todas las clases formaban la típica estampa de la ciudad que se añora con respeto y cariño. Por ahora el último limpiabotas de Salamanca intenta que esa imagen «no caiga en el olvido».