FÚTBOL - Segunda B Última oportunidad para el CD Guijuelo y la Cultural Leonesa esta tarde en el Municipal Acción del partido de la priMera vuelta en León. / PEIO GARCÍA Los chacineros quieren atar la Copa y soñar aún con el play-off mientras que a los leoneses solo les vale la victoria Salamanca Sábado, 27 abril 2019

El Municipal de Guijuelo acoge hoy un partido que se presenta prácticamente vital para los dos contendientes Guijuelo y Cultural. Los de Ángel Sánchez, aunque insisten en que su objetivo es mantener los puestos que permiten jugar la Copa del Rey, aún tendrían alguna posibilidad de meterse en los puesto de play-off de ascenso si derrota a al equipo leones. Por su parte la Cultural agota una de sus últimas balas para seguir optando a todo, como equipo favorito que es. El partido se disputa a las seis de la tarde.

Ángel Sánchez, que podrá contar con todos sus efectivos tras recuperar a Iván Pérez y Carlos Rubén, destacó que el equipo ya esta recuperado del duro golpe que supuso la derrota ante Unionistas la semana pasada, «íbamos muy ilusionados a ese partido y no salieron bien las cosas. Ahora hay que seguir pensando en que quedan cuatro partidos y que tenemos que conseguir el mayor número de puntos posibles». Sánchez señaló que no es lo mismo quedad el sexto que el 11 y que tras la gran campaña que han hecho esta temporada no pueden empañarla ahora. «La Copa del Rey no es un objetivo menor. Este equipo ha sabido luchar en todo momento y no puedo reprocharle nada a los jugadores, pero sí saben que estos cuatro partidos son muy importantes para nosotros y que tenemos que salir a por todas, para acabar lo más arriba posible», afirmó a través de la cuenta de 'Youtube' del club.

Respecto al rival, Ángel Sánchez afirmó que la Cultural tiene el mejor plantel de los 80 equipos de toda Segunda B. «Es el segundo mejor visitante y en la segunda vuelta solo ha perdido dos partidos y encaja muy pocos goles. Es un equipo hecho para ganar y ahora encima están heridos tras el empate de la semana pasada y las críticas recibidas. Y pese a que se dice que está mal, solo está a tres puntos de los de arriba».

También señaló que esperaba que la afición de Guijuelo se acercase al Municipal para animar al equipo ya que es está previsto que lleguen varios autobuses con aficionados desde León para alentar al rival.