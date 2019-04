Turistas, sí; desarrapados, no

Querían turistas, y no desarrapados por las calles, pues daban mala imagen. «A las puertas de las iglesias los mendigos se entregan a la burguesa murmuración, pensando en lo mal que se pone todo con estos gobiernos», se denunciaba en los periódicos, con la cercana visión del Jueves Santo de 1905. Si la necesidad les obligaba (a los caballeros) a acudir al hospital, debían saber que había instalado «unas nuevas escupideras, que llenan las exigencias que reclama la higiene». La Asociación de Mendicidad abría, diariamente, sus comedores a 500 personas en marzo de 1932. La prensa local –llevaba décadas deshaciéndose en elogios a la salmantina y la mantilla en los días de la Pasión– hablaba, en esas fechas, del «problema indignante del pordioserismo callejero, cada vez más agudizado en nuestra ciudad». El 14 de abril de 1933, Jueves Santo y tercer aniversario de la proclamación de la República, El Adelanto se queja, en su 'Perfil del día', de la presencia de «una lluvia lamentable de mendigos y de lisiados exhibiendo sus lacras e implorando la caridad con la benevolencia excesiva de las autoridades». El periódico de Núñez vuelve, cuatro días más tarde, a la carga. «No hay vía céntrica de nuestra ciudad sin una cohorte de mancos, cojos, ciegos, etc., forasteros, que a voces suplicantes, y en ocasiones estentóreas, llaman la atención de los transeúntes, llorando sus desgracias con vistas a la caridad de nuestro bolsillo», pues «todo eso de que, como reza en grandes cartelones a la entrada de la ciudad, aquí está 'Prohibida la Mendicidad', es un puro cuento tártaro». Esto es, una leyenda.

Llovía sobre mojado. Mucho. La mendicidad ya era un mal denunciado en las postrimerías de la centuria anterior (XIX) en Salamanca. Parecía preocupar al poder municipal (publicaba edictos coercitivos y proclamas) y a la prensa local. La indigencia «hállase reglamentada, pero solo en bandos, pues prácticamente nuestra ciudad se asemeja a una sucursal de la corte de los Milagros», se escribía a mediados de julio de 1898. Y solo dos años más tarde (septiembre de 1900) el diario liberal, que tenía su redacción en la calle Ramos del Manzano, hablaba del «triste espectáculo que ofrece la mendicidad que, conociendo la indiferencia que inspira a las autoridades, se convierte en despótica». Además, se presentaba «desgreñaba, harapienta y sucia en todas las calles y en todos los templos, y aún en los cafés, bailes y teatros, siempre atrevida para asaltar al transeúnte». Pero es que Lázaro, no se olvide, tuvo aquí su asiento. Tenía otros modales, eso sí. ¿Tal vez creó escuela, aunque ya se sabe que los pretendidos epígonos siempre caen en la degeneración?

Salir del pauperismo no era cosa fácil. A los pobres no los quería (casi) nadie. De cerca, no. Molestaban a la vista, tal vez al olfato. Si era a cierta distancia… Cuando se les invitaba una vez al año, como evangélico mandato pascual, tal vez se sentían menos desdichados. O parias. Quién sabe.