«El turismo ecuestre está sin descubrir en esta zona, virgen» Los jinetes han podido experimentar este fin de semana en esa ruta napoleónica.

La XVIII Feria del Caballo de Ciudad Rodrigo ha dejado sobre la mesa diversas propuestas y entre ellas, la creación de una ruta a caballo por la fortificación mirobrigense.

La idea la ha desarrollado el ganadero y etnógrafo José Ramón Cid, quien explica que la intención es que esta ruta «sea un recurso, lo hemos hecho por amor al caballo, a la historia y a la cultura de nuestra tierra de manera altruista». Ahora serán otros, gente que se dedica al mundo del caballo los que pueden tomar el testigo y buscar a la iniciativa un matiz comercial.

El trazado propuesto está perfectamente definido para cualquier empresa que quiera explotarlo y la salida se fija en la Puerta de Amayuelas. El pasado sábado un grupo de jinetes realizó el recorrido de manera experimental en el contexto de esa Feria del Caballo.

Tras abandonar Amayuelas, se continúa por la parte exterior de la muralla, «a través del paseo que existe en el terraplén de la falsa braga», indica. Tras recorrer esa zona en dirección a la Puerta del Conde se continúa por la Puerta del Sol, Puerta de Santiago, bajada al río, Avenida de la Concha, se cruza el río por el vado de Los Pontones, Regato Cachón, Puente Mayor, Puerta de La Colada para seguir por el glacis y concluir en la brecha grande y la brecha chica de los ingleses de 1812.

«Queremos reivindicar nuestra historia, nuestra ecología, el patrimonio y la cultura del caballo que está totalmente vinculada a toda esta parte histórica», comenta.

Este paseo a caballo tiene una duración de 60 minutos y está pensado «para jinetes de todos los niveles, incluso gente que se está iniciando, también pueden participar en la mayoría de los tramos carruajes e incluso ponis». No hay que olvidar que incluso, se atraviesa el río Águeda por esa zona de pontones.

José Ramón Cid hace una justificación histórica de la ruta y recuerda que «en Ciudad Rodrigo y en la frontera Portuguesa, uno de los acontecimientos históricos más destacados fue la Guerra de la Independencia o Guerra Peninsular entre los años 1807 y 1813». En aquella época los pasos y estancias tanto de tropas napoleónicas y del Ejército Aliado de Wellington «fueron determinantes para la historia de la Tierra Mirobrigense y Portugal que las pusieron en el punto de mira en Europa».

Según el relato de Cid, «en aquella época era el caballo el medio imprescindible tanto para el transporte como para el combate, por ello, hoy se quiere rememorar nuestra historia, con una marcha ecuestre popular por la Fortificación Abaluartada de Ciudad Rodrigo, que a pesar del paso de los años se mantiene prácticamente intacta».

Muchos fueron los personajes históricos que participaron, pero destaca a dos por su relevancia en la historia, «forjada siempre a lomos de caballo: Lord Wellington que es nombrado Duque de Ciudad Rodrigo, y Julián Sánchez 'El Charro', Jefe de la Partida de Guerrilleros Charros».

Además, sugiere que es en esa época cuando «aparecen los tratados ecuestres para la guerra que son el origen de la doma clásica»

En todo ese contexto de fosos, baluartes, contra fosos o rebellines es donde surge la ruta «para conocerlo a través del caballo rodeando al fortificación».

Turismo

Sobre el turismo ecuestre, José Ramón Cid piensa que en la zona «a día de hoy está sin descubrir, totalmente virgen y es un recurso muy importante».

La idea que él ha propuesto, una ruta napoleónica por la fortificación, es tan solo un ejemplo «pero se pueden hacer muchas más: por las cañadas, ecológicas, gastronómicas, por otra parte de la historia».

La idea inicial de esta ruta napoleónica era vincularla también con la gastronomía de la zona pero de momento, se ha prescindido de esa parte.

«La idea está ahí, sin ningún tipo de interés, y me parece una forma racional muy bonita de explotar el patrimonio a caballo».

En opinión del etnógrafo y ganadero, «tradicionalmente el caballo se ha utilizado para el trabajo, tanto para el ganadero como para el agrícola, y no existe la idea turística porque no se ha concebido para otra cosa que no fuera esa».

Precisamente, durante la celebración de Equibérica, en el marco de la Feria del Caballo, donde también se dio a conocer la ruta, se comentó que la comarca de Ciudad Rodrigo tiene las condiciones perfectas para explotar el turismo ecuestre: caballos y espacio físico. Motivos seguramente que hay muchos, de momento, uno napoleónico.