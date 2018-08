FÚTBOL - Tercera División Triunfo 'in extremis' en el regreso a Tercera del Santa Marta Una acción del partido entre La Granja y Santa Marta.. / ÓSCAR COSTA El equipo tormesino gana en el duelo de recién ascendidos con un golazo de Lolo en el 91 LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Domingo, 26 agosto 2018, 22:40

Gran regreso del Santa Marta a la Tercera División. Después de una movida semana con cambio de calendario y rival el pasado jueves, el equipo tormesino se impuso esta tarde a domicilio en el duelo de recién ascendidos a La Granja (0-1) gracias al tanto de Lolo, un zambombazo de Lolo que se coló por la escuadra en el minuto 91 cuando el choque ya agonizaba.

El Santa Marta había acabado mejor un partido muy parejo y había amenazado con marcar en dos remates fallidos en área segoviana segundo antes. Los locales tenían dos jugadores en el suelo y uno como una suerte de espantapájaros, porque Pau estaba roto, cuando el lateral del cuadro salmantino enganchó una volea extraordinaria que cayó con efecto junto a la escuadra.

La Granja rondó un par de veces el gol en el inicio. Cuando apenas habían transcurrido dos minutos, Lázaro enganchó de primeras un buen pase interior de Gabi, forzando a Charly a un despeje meritorio. Poco después, los locales representaron una jugada ensayada muy bien dibujada que terminó con Pau peinando el esférico desde la frontal a un Lázaro que buscó el balón a bocajarro sin éxito.

Le costaba sacar la pelota al Santa Marta sin que La Granja presionara en exceso. Acabaron entregando el balón con un pase raso al centro pero el cuadro segoviano, con una superioridad numérica clara, no supone poner freno y hacer valer los números. No rentabilizaron los de Segovia el empujón inicial y la espuma bajó. El Santa Marta encontró respuesta en su lateral derecho Yuberth, gran físico y bien plantado, que se iría adueñando del choque. Mejoró la salida de su equipo y dio profundidad con sus incorporaciones. El partido había cambiado y en una internada suya puso un centro perfecto a Lerma, que cabeceó solo en el punto de penalti una ocasión pintiparada pero no encontró puerta. La Granja pasó de plantarse en campo local a ver cómo Pluma empezaba a despejar balones comprometidos y tiraba de experiencia para meter el cuerpo y evitar la falta.

En el balance de la incertidumbre, La Granja volvió a llamar a la puerta en la primera incursión de Mario, un faro necesario. Gran centro desde el perfil izquierdo del medio, que encontró solo a Guty para el remate de volea. No tuvo suerte y el balón salió dirigido hacia Gabi, que probó suerte metiendo la mano y se volvió con la primera amarilla de la temporada.

El tiempo pasó y Segovia no encontró lo que buscaba en los cambios. Sin Guty y Gabi, relevados, el lenguaje corporal de La Granja tendía hacia la frustración. Pau se vio conversando con el árbitro mientras le amenazaba con la amarilla; el colegiado se sacó la libreta, vio que ya tenía una y se guardó la tarjeta ante las protestas del Santa Marta. No tardaría en sufrir molestias, pero siguió en el campo por más que yaciera mientras los locales hacían su última sustitución. Pluma campeó muy bien balones aéreos pero los salmantinos empezaban a ganar enteros según vencía el crono. Yuberth, tan fresco como el primer cuarto de hora, vivía ya al borde del fuera de juego. El lateral convertido en extremo mostró su habilidad con un recorte dentro del área antes de estrellar un brillante disparo en el travesaño y, apenas unos segundos después, desbordó a Mario, que tuvo que sacrificar la amarilla para frenar la contra.

El golazo final

En estas, a falta de dos minutos para el 90, Pau no podía más. Defensa recolocado de urgencia como pivote defensivo, se había vaciado y había sentido una molestia en el muslo que apenas le permitía andar, ni mucho menos correr. Con el desenlace tan próximo, Segovia le pidió que volviera; siempre puede cabecear cualquier balón o gastar la amarilla que le quedaba. Los tintes no eran buenos y La Granja apenas pisaba campo rival, salvo un centro peligroso al primer palo que amagó con cazar Lázaro, y empezaron los errores en la salida de balón. Y el 0-0, tan escrito como parecía, lo borró un pelotazo sublime.